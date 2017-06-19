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В Израиле

Полиция запретила евреям подниматься на Храмовую гору до окончания праздника Ид аль-Фитр

время публикации: 07:08 | последнее обновление: 08:12 блог версия для печати фото
Полиция запретила евреям подниматься на Храмовую гору до окончания праздника Ид аль-Фитр

Полиция приняла решение временно закрыть доступ на Храмовую гору доля не мусульман. Об этом редакции NEWSru.co.il сообщили активисты общественных организаций, добивающиеся расширения еврейского присутствия на Храмовой горе.

Согласно полученной информации, доступ на Храмовую гору для не мусульман закрыт до окончания месяца Рамадан и праздника Ид аль-Фитр.

В пресс-службе полиции отказались как бы то ни было комментировать эту информацию. По некоторым сведениям, решение о закрытии Храмовой горы было принято начальником Иерусалимского округа полиции генерал-майором Йорамом Алеви.

Решение закрыть гору для доступа не мусульман связано с имевшими там место в последние дни столкновениями. 18 июня трое полицейских получили легкие ранения после того, как в них были брошены камни. Двое мусульман задержаны.

Евреи смогут вновь посещать Храмовую гору, начиная с 28 июня. В этот день ожидается визит на гору десятков людей в память о 13-летней Алель Ариэли, которая была убита террористом в Кирьят Арбе в прошлом году.

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