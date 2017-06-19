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В Израиле

Илатов подал новый законопроект о лишении гражданства террористов и их семей

время публикации: 13:44 | последнее обновление: 13:44 блог версия для печати фото
Роберт Илатов

В понедельник, 19 июня, пресс-служба партии "Наш дом Израиль" сообщила, что депутат Роберт Илатов подал законопроект о лишении террористов израильского гражданства.

В соответствии с этим законопроектом, получившим полную поддержку министра обороны Авигдора Либермана (лидера НДИ), лица, совершившие теракты или причастные к террористической деятельности и члены их семей, будут автоматически лишаться израильского гражданства или права на жительство, а также разрешения на работу в Израиле.

Роберт Илатов подчеркнул, что лишение гражданства или разрешения на жительство повлечет за собой также лишение всех прав и льгот, получаемых в соответствии с Законом о национальном страховании, в частности, пособия по случаю потери кормильца, сообщает пресс-служба НДИ.

Напомним, что Либерман в феврале 2016 года, до возвращения НДИ в правящую коалицию, говорил о необходимости лишения террористов и их семей израильского гражданства, как об одной из эффективных мер борьбы против террора.

С похожей инициативой в ноябре 2014-го выступал депутат "Ликуда" Ярив Левин, которого поддерживал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

В январе прошлого года министр внутренних дел Арье Дери представил законопроект, позволяющий главе МВД лишать гражданства израильтян, занимающихся враждебной деятельностью и не находящихся на территории страны (на членов семей террористов этот законопроект не распространяется). В настоящее время министр внутренних дел вынужден выпускать отдельные распоряжения по каждому подобному случаю.

В марте 2011 года Кнессет утвердил законопроект, позволяющий судебным инстанциям лишать гражданства лиц, совершивших преступление против безопасности государства (террористов и шпионов). Авторами этого закона были депутаты от НДИ Давид Ротем и Роберт Илатов.

Новый законопроект, представленный Илатовым, как пояснили в пресс-службе НДИ, отличается от закона шестилетней давности тем, что он распространяется на членов семей террористов, и позволяет не только автоматически лишать их гражданства, но также вида на жительство и разрешения на работу в Израиле.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 октября 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июня 2016 г.
Глава МВД инициировал процесс лишения гражданства израильских арабов, вступивших в "ИГ"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 февраля 2016 г.
На съезде НДИ Либерман обнародовал свою программу борьбы с террором из 10 пунктов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 января 2016 г.
Дери представил законопроект о лишении боевиков ИГ гражданства Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 декабря 2015 г.
Обуздание волны террора в Израиле: лишать гражданства, пособий и работы. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 ноября 2014 г.
План Левина по борьбе с террором: лишение гражданства, депортация в Газу, безымянные могилы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2011 г.
Кнессет принял закон о лишении террористов и шпионов гражданства







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