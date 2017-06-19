Орен Хазан вновь отстранен от участия в пленарных заседаниях Кнессета

Парламентская комиссия по этике отстранила на полторы недели депутата от "Ликуда" Орена Хазана от участия в пленарных заседаниях Кнессета. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Решение было вынесено после рассмотрения жалобы депутата от партии МЕРЕЦ Михаль Розин. По словам Розин, она не смогла закончить свою интервью 20-му каналу израильского телевидения из-за того, что Орен Хазан подошел к ней вплотную и стал кричать в ухо: "Ты – наш позор!", "Иди служить в армию ХАМАСа!".

Это не первый случай, когда на заседании парламентской комиссии разбирается поведение Орена Хазана. В декабре 2015 года за непарламентское поведение и хамство его на месяц отстраняли от участия в работе парламента.

Последний скандал был спровоцирован Ореном Хазаном во время визита президента США Дональда Трампа в Израиль. Во время церемонии в аэропорту депутат сумел пройти в первый ряд встречающих и перехватить Трампа, чтобы сделать с ним "селфи". После этого генеральный директор министерства иностранных дел Юваль Ротем распорядился изменить протокол официальных церемоний встречи высокопоставленных гостей государства в аэропорту.





