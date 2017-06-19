ЦАХАЛ об эпидемии на базе "Шизафон": десятки солдат симулировали болезнь

В понедельник, 19 июня, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об окончании расследования "эпидемии" кожного заболевания на военной базе "Шизафон".

Напомним, что 14 июня на базе "Шизафон", где находится танковая командная школа, у десятка солдат была выявлена кожная инфекция. По сообщениям в СМИ, речь шла о стрептококковом импетиго, легко передающемся от человека к человеку.

О заражении сообщили около 200 военнослужащих. На военной базе был введен карантин, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

По информации сайта "Аруц-7", когда начало стремительно расти количество солдат, жалующихся на зуд, даже возникло подозрение, что речь может идти "о теракте с применением биологического оружия". На базу были отправлены военные медики и специалисты.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе расследования выяснилось, что десятки солдат, действительно, заболели. Однако десятки их товарищей, воспользовавшись ситуацией, симулировали болезнь, чтобы избежать участия в учениях.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что симулянты подвергнутся дисциплинарным взысканиям. Меру наказания изберут командиры.





