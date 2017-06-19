"Галей ЦАХАЛ": правительство заморозило строительство шести тысяч единиц жилья в Иерусалиме

По распоряжению политического руководства заморожено строительство не менее чем шести тысяч единиц жилья в Иерусалиме.

Об этом говорится в документе, составленном районной комиссией по планированию и застройке при муниципалитете столицы и опубликованном радиостанцией "Галей ЦАХАЛ". В документе отмечается, что заморожен проект строительства 2.200 единиц жилья в квартале Гило, 2.000 единиц жилья в квартале Ар Хома. Заморожены также проекты строительства 500 единиц жилья в Рамат Шломо, более чем 500 единиц жилья в квартале Рамат Шломо, 250 единиц жилья в Писгат Зеэве.

В документе отмечается, что речь идет не только о строительстве жилья. По распоряжению канцелярии премьер-министра, остановлены проекты развития инфраструктур в столице. Так прекращены работы по подготовке территории площадью в 9.000 квадратных метров для строительства стоянки и выставочного центра в Старом городе, а также остановлена разработка плана расширения строительства в еврейском квартале Старого города.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу неоднократно заявлял, что строительство в Иерусалиме не заморожено.

"Галей ЦАХАЛ" цитирует слова представителей муниципалитета, заявивших, что местная комиссия утверждает проекты, а на заседаниях окружной комиссии, проходящих при закрытых дверях, оглашаются распоряжения политического руководства о снятии с повестки дня проектов строительства. По словам представителей муниципалитета, замораживание объяснялось "обстоятельствами внешнеполитического характера".

Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу "Ликуда" с просьбой прокомментировать эту информацию. К настоящему моменту ответ не получен.