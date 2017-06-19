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В Израиле

В "Ночь аль-Кадр" в Иерусалиме будут повышены меры безопасности

время публикации: 15:58 | последнее обновление: 17:50 блог версия для печати фото
В "Ночь аль-Кадр" в Иерусалиме будут повышены меры безопасности

Полиция Израиля сообщила об изменениях в движении транспорта в Иерусалиме, а также об усилении мер безопасности в ночь на 22 июня, когда мусульмане будут праздновать "Ночь аль-Кадр".

Ожидается, что в эту ночь на Храмовой горе соберутся десятки тысяч мусульман для праздничной молитвы. С самого утра 21 июня будет усилено патрулирование улиц в мусульманских кварталах Старого города. В патрулировании улиц будут вместе с полицейскими и пограничниками будут задействованы сотни добровольцев.

Правоохранительные органы обратились к мусульманам с просьбой строго следовать указаниям сотрудников служб безопасности и соблюдать порядок.

В связи с наплывом людей полиция рекомендует не приезжать к Старому городу на личном транспорте.

С 03:00 до 06:30 будут перекрыты улицы султана Сулеймана, Вади Джоз, Дерех Йерехо, Бин Адия, Дерех Шхем, Цалах а-Дин, Квиш а-Офель, Амр ибн аль-Ас.

С 14:00 до 15:00 будет перекрыт бульвар Бар-Лев, в северном направлении от штаба полиции.

К Стене плача и еврейским кварталам можно будет пройти через Яффские ворота.

"Ночь аль-Кадр" или "Ночь предопределения" отмечается во время Рамадана. Согласно исламским источникам, в эту ночь в 610 году Мухаммаду была открыта первая сура Корана.

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