Строительство в Калькилии: премьер-министр отрицает, что не был знаком с планом

В понедельник, 19 июня, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу опубликовала сообщение по поводу проекта строительства в Калькилии.

"Вопреки публикациям, появившимся в СМИ, премьер-министр никогда не говорил, что ему незнаком проект застройки этого города. Он лишь говорил, что не помнит цифры в 14.000 единиц жилья. После внимательного изучения протокола заседания военно-политического кабинета выяснилось, что премьер-министр был прав и подобные данные не приводились", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, 18 июня премьер-министр распорядился вынести проект Калькилии на дополнительное рассмотрение военно-политического кабинета. Это решение было принято на фоне резкой критики в отношении этого плана. Критика раздавалась со стороны министров от "Байт Иегуди" и некоторых министров от "Ликуда".

В министерстве обороны не комментируют эту информацию. Ранее представители оборонного ведомства сообщили, что речь не идет о строительстве 14.000 единиц жилья, а лишь о легализации уже построенных единиц жилья.

Министр экологии Зеэв Элькин сказал редакции NEWSru.co.il: "Премьер-министр объявил, что в ближайшее время состоится всестороннее обсуждение этого вопроса на заседании военно-политического кабинета, и после этого проинформирует министров правительства".

Позднее Второй канал ИТВ сообщил, что на заседании глав коалиционных фракций премьер-министр сказал: "Я тоже не помню решения кабинета о расширении строительства в Калькилии".