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В Израиле

"Закон о дарконах" обсуждается в комиссии Кнессета по внутренним делам

время публикации: 08:47 | последнее обновление: 08:47 блог версия для печати фото
"Закон о дарконах" обсуждается в комиссии Кнессета по внутренним делам

В понедельник, 19 июня, комиссия Кнессета по внутренним делам рассмотрит законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера, согласно которому репатриантам будет выдаваться заграничный паспорт ("даркон") параллельно с получением гражданства.

На заседание приглашены представители министерства внутренней безопасности, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства алии и интеграции, сообщает пресс-служба Кнессета.

Ожидается, что сегодня будет названа дата голосования по этому законопроекту во втором и третьем чтении. В первом чтении законопроект был утвержден 29 мая.

Согласно законопроекту Форера, репатрианты будут получать заграничные паспорта сразу после того, как станут гражданами Израиля. В настоящее время подобное право им предоставляется лишь по прошествии года с момента репатриации, а до того для выезда за границу им выдается временный документ лессе-пассе. По убеждению парламентария от НДИ, подобная практика вступает в противоречие с реалиями современного открытого мира.

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