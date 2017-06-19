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В Израиле

Иерусалим: улицу султана Сулеймана требуют назвать в честь Адас Малки

время публикации: 07:13 | последнее обновление: 07:25 блог версия для печати фото
Адас Малка

Группа из нескольких десятков семей, родные которых погибли на военной службе или в терактах, обратились в муниципалитет Иерусалима с требованием переименовать улицу султана Сулеймана, и назвать ее в честь погибшей в теракте прапорщика МАГАВ Адас Малки, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Улица султана Сулеймана – одна из центральных улиц столицы Израиля, тянется от проспекта Дерех Йерихо (Иерихонская дорога)до туннелей рядом с Шхемскими воротами. По ней проходит основной маршрут для желающих посетить Стену плача и Масличную гору.

16 июня, около 19:40, в Иерусалиме, на улице султана Сулеймана был совершен теракт: трое нападавших открыли стрельбу по сотрудникам полиции и бойцам МАГАВ, и попытались атаковать их с применением холодного оружия.

Двое нападавших были застрелены на месте. Но один сумел скрыться и добежал до Шхемских ворот, где напал сзади на сотрудницу пограничной полиции Адас Малку и нанес ей несколько ударов ножом. Бойцы МАГАВ открыли огонь по нападавшему, в результате чего он был уничтожен.

Адас Малка была доставлена в больницу "Адаса Эйн-Керем" в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. После теракта службы безопасности получили распоряжение превратить район Шхемских ворот в "стерильную зону", в том числе, посредством размещения там рамок-металлоискателей, которые не позволят террористам проносить с собой холодное оружие.

За сутки, прошедшие после теракта, в результате оперативных мероприятий, проведенных полицией в разных районах Иерусалима, были выявлены более 350 арабов, находившихся на израильской территории без соответствующего разрешения. Мероприятия были проведены в качестве реакции на двойной теракт, осуществленный накануне тремя арабскими террористами возле Шхемских ворот.

Большинство нелегалов, проникших на израильскую территорию без разрешения, были обнаружены именно в этом районе, а также в районе улицы султана Сулеймана.



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