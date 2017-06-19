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В Израиле

Депутат Эрель Маргалит объявил о готовности создать коалицию с Объединенным арабским списком

время публикации: 10:56 | последнее обновление: 12:27 блог версия для печати фото
Эрель Маргалит

Кандидат на пост главы партии "Авода" Эрель Маргалит заявил, что если станет премьер-министром Израиля, то пригласит в свою коалицию Объединенный арабский список.

Маргалит сделал это заявление в интервью телекомпании I24. "Пришло время перестать относиться к израильским арабам как к чужеродному телу, - заявил депутат. – Они являются гражданами страны, и их полномочные представители могут и должны быть в правительстве".

Маргалит отметил, что его слова не касаются Ханин Зуаби и Басаля Ратаса, однако повторил, что Айман Удэ может быть членом правительства, которое он возглавит.

Отметим, что речь идет о первом высокопоставленном деятеле партии "Авода", который официально объявил о своей готовности создать коалицию с арабской партией. До сих пор лидеры левого лагеря говорили о том, что еще не пришло время для подобного союза и ограничивались готовностью опираться на голоса депутатов от арабских партий, остававшихся за пределами коалиции. С 1993 по 1995 год премьер-министр Ицхак Рабин возглавлял правительство, опиравшееся на коалицию меньшинства в 56 мандатов, которая продолжала функционировать благодаря поддержке пяти депутатов арабских партий, не входивших в правительство.

Напомним, что праймериз на пост лидера "Аводы" состоятся 4 июля. В настоящий момент на эту должность претендуют девять кандидатов.



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