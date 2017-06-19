Нетаниягу опроверг публикацию в WSJ о том, что Израиль помогает противникам Асада

Во время визита в больницу "Зив" в Цфате глава правительства Биньямин Нетаниягу опроверг утверждение, содержавшееся в публикации Wall Street Journal, о том, что якобы Израиль тайно помогает противникам Асада.

"Мы не вмешиваемся в этот кровопролитный конфликт, но мы оказываем гуманитарную помощь мальчикам и девочкам из Сирии", - цитирует Биньямина Нетаниягу сайт Reshet.tv.

Нетаниягу также напомнил, что более тысячи раненых из Сирии получили медицинскую помощь в Израиле. По словам главы правительства, сирийцы, лечившиеся в Израиле, лучше разбираются в том, кто является их врагом. Они понимают, что региону угрожает не еврейское государство, в котором в мире живут евреи и неевреи, друзы, арабы-христиане, мусульмане и бедуины.

19 июня издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в сирийской оппозиции сообщило, что Израиль уже несколько лет тайно оказывает противникам режима существенную поддержку, в том числе – финансовую.

Цель этой политики, согласно публикации, создать буферную зону, где действуют дружественные Израилю ополчения. WSJ утверждает, что ответственность за реализацию решения властей несет ЦАХАЛ – этим занимается специально созданное армейское подразделение.

В публикации говорилось, что Израиль передает повстанцам средства, используемые как для выплат ополченцам зарплат, так и закупок военного оборудования и вооружений. Помимо этого, предоставляется и гуманитарная помощь, о чем было известно и раньше.

В статье также упоминалось, что Израиль оказывает медицинскую помощь раненым. Однако в публикации утверждалось, что значительную часть тех, кому оказывается медицинская помощь – боевики.