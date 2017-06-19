19 июня 2017 г.
последняя новость: 21:28
Почему секс в гостинице самый лучший
Галкин показал интимное фото жены
Вишневый пирог на творожном тесте
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:28 В Холоне автомобиль сбил 65-летнего пешехода
21:08 Нетаниягу опроверг публикацию в WSJ о том, что Израиль помогает противникам Асада
19:08 ЦАХАЛ об эпидемии на базе "Шизафон": десятки солдат симулировали болезнь
18:37 В результате столкновения грузовиков на 6-м шоссе погибли два человека
18:22 "Закон о дарконах" утвержден ко второму и третьему чтению
18:02 Полиция просит помощи населения в опознании подозреваемого в мошенничестве
17:43 Орен Хазан вновь отстранен от участия в пленарных заседаниях Кнессета
17:22 В результате аварии в Иерусалиме пострадали семь человек
17:13 Из-за пожара эвакуированы отдыхающие из природного заповедника а-Ярден
16:35 Религиозные фракции вновь угрожают выйти из коалиции из-за "осквернения субботы"
В Израиле

Нетаниягу опроверг публикацию в WSJ о том, что Израиль помогает противникам Асада

время публикации: 21:08 | последнее обновление: 21:08 блог версия для печати

Во время визита в больницу "Зив" в Цфате глава правительства Биньямин Нетаниягу опроверг утверждение, содержавшееся в публикации Wall Street Journal, о том, что якобы Израиль тайно помогает противникам Асада.

"Мы не вмешиваемся в этот кровопролитный конфликт, но мы оказываем гуманитарную помощь мальчикам и девочкам из Сирии", - цитирует Биньямина Нетаниягу сайт Reshet.tv.

Нетаниягу также напомнил, что более тысячи раненых из Сирии получили медицинскую помощь в Израиле. По словам главы правительства, сирийцы, лечившиеся в Израиле, лучше разбираются в том, кто является их врагом. Они понимают, что региону угрожает не еврейское государство, в котором в мире живут евреи и неевреи, друзы, арабы-христиане, мусульмане и бедуины.

19 июня издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в сирийской оппозиции сообщило, что Израиль уже несколько лет тайно оказывает противникам режима существенную поддержку, в том числе – финансовую.

Цель этой политики, согласно публикации, создать буферную зону, где действуют дружественные Израилю ополчения. WSJ утверждает, что ответственность за реализацию решения властей несет ЦАХАЛ – этим занимается специально созданное армейское подразделение.

В публикации говорилось, что Израиль передает повстанцам средства, используемые как для выплат ополченцам зарплат, так и закупок военного оборудования и вооружений. Помимо этого, предоставляется и гуманитарная помощь, о чем было известно и раньше.

В статье также упоминалось, что Израиль оказывает медицинскую помощь раненым. Однако в публикации утверждалось, что значительную часть тех, кому оказывается медицинская помощь – боевики.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 июня 2017 г.
WSJ: Израиль тайно помогает противникам Асада, чтобы создать на Голанах зону безопасности







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 19 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017