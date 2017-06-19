Ольмерт против прокуратуры: "Мне стыдно, что вы делаете из меня предателя"

В понедельник, 19 июня, израильские СМИ публикуют подробности заседания комиссии по освобождению при Управлении тюрем, обсуждавшей просьбу бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта об условно-досрочном освобождении.

Заседание комиссии продолжалось более шести часов. Адвокаты экс-премьера Эли Зоар, Рам Каспи и Шани Илуз подробно изложили доводы в пользу сокращения срока заключения их подзащитного, ссылаясь на безукоризненное поведение Ольмерта в тюрьме, а также на его заслуги перед страной.

Затем представитель прокуратуры Орли Лев-Ари пояснила, почему она возражает против условно-досрочного освобождения Ольмерта. Главным доводом прокуратуры является тот факт, что в настоящий момент ведется проверка новых подозрений, согласно которым бывший глава правительства имел при себе секретные документы, которые использовал при написании книги, а также пытался их передать за стены тюрьмы через своего адвоката.

Как пишет Алон Хахмон в газете "Маарив а-Шавуа", Ольмерт прервал выступление представителя прокуратуры словами: "Мне стыдно, что вы делаете из меня предателя". По утверждению некоторых СМИ, в глазах бывшего премьер-министра стояли слезы.

Ольмерт пояснил, что речь идет об ошибке, а не о сознательном намерении нарушить закон. Он взял на себя ответственность за инцидент, пояснив, что адвокат не знал о секретности документов, которые выносил за пределы тюрьмы.

По словам Ольмерта, данная ошибка не должна повредить его шансам на получение условно-досрочного освобождения.

Как сообщалось ранее, комиссия по освобождению огласит свое решение 29 июня.

17 июня руководство Союза журналистов Израиля обратилось к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту и к государственному прокурору Шаю Ницану с требованием представить разъяснения по поводу того, были ли действительно необходимы обыск в издательстве "Едиот сфарим" и конфискация рукописей книг Ольмерта, бывшего министра обороны Моше Яалона и журналиста Бена Каспита.

В ответ в министерстве юстиции заявили, что все материалы, не имеющие отношения к расследованию подозрений в отношении Эхуда Ольмерта, будут возвращены. "Государственный прокурор с ведома юридического советника правительства отдал распоряжение полиции провести тщательную проверку подозрений, в совершении заключенным Эхудом Ольмертом уголовных преступлений, – говорится в комментарии министерства юстиции. – Подозрение состоит в том, что Ольмерт передал отрывок своей книги неуполномоченным лицам за пределами тюрьмы. Это было сделано вопреки закону и в нарушение ранее полученных Ольмертом предупреждений. Утечка информации могла иметь самые серьезные последствия для безопасности государства".

В минюсте поясняют, что обыск в издательстве был произведен на основании ордера, выданного судом. "Просьба об ордере на обыск была направлена в суд после всестороннего обсуждения возможных путей расследования. В обсуждении принимали участие представители всех релевантных структур, а обыск производился при участии руководителей издательства", – говорится в заявлении министерства юстиции. По информации, опубликованной порталом Walla, служба безопасности министерства обороны (МАЛМАБ) утверждает, что решение об обыске в издательстве было принято без участия ее представителей. В госпрокуратуре отвергают это утверждение.

Многие комментаторы резко критикуют правоохранительные органы за решение устроить обыск в издательстве и изъять рукописи. Шалом Йерушалми пишет на сайте NRG, что прокуратура сводит счеты с бывшим премьер-министром. "Ольмерт является коррумпированным лицом, но ни в коем случае не предателем. При всем уважении к разъяснениям генпрокуратуры трудно представить, чтобы Ольмерт сознательно причинял вред безопасности страны, которой он управлял", – говорит он. Отметим, что Шалом Йерушалми на протяжении многих лет был одним из наиболее резких критиков Эхуда Ольмерта.





