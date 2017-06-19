19 июня 2017 г.
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Прогноз погоды на 19 июня: среднесезонная температура, малооблачно

время публикации: 05:56 | последнее обновление: 05:56 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 19 июня: среднесезонная температура, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 19 июня, температура воздуха существенно не изменится и будет соответствовать среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 18-31 градусов, в Тель-Авиве – 22-28, в Хайфе – 22-28, в Эйлате – 26-42. В Беэр-Шеве – 20-36, в Мицпе-Рамоне – 20-33, на побережье Мертвого моря – 28-39, в Ашкелоне – 23-28, в Ариэле – 19-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-38, на Голанских высотах – 19-33.

Температура воды в Средиземном море – 26 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Во вторник жара спадет. В среду ожидается дополнительное понижение температуры и повышение влажности, возможен моросящий дождь на севере и на побережье Средиземного моря. В четверг ожидается переменная облачность, небольшое повышение температуры.

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Понедельник, 19 июня 2017 г.
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