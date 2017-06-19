Полиция просит помощи населения в опознании подозреваемого в мошенничестве

В понедельник, 19 июня, полиция Израиля обратилась к населению с просьбой о помощи в опознании мужчины, задержанного в одном из населенных пунктов на юге Израиля по подозрению в мошенничестве.

15 июня работники одного из банков в Нетивоте вызвали полицию после того, как заподозрили в мошенничестве клиента. На просьбу полицейских предъявить документы мужчина представил им не принадлежащее ему удостоверение личности.

В сообщении полиции говорится: из-за того, что задержанный отказывается сотрудничать со следствием, суд по просьбе полиции разрешил опубликовать его фотографию.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о мужчине на фотографии, связаться со следователями отдела по борьбе с мошенничеством в Южном округе: 08-6382724 и 08-6382718.





