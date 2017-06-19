19 июня 2017 г.
последняя новость: 21:28
Почему секс в гостинице самый лучший
Галкин показал интимное фото жены
Вишневый пирог на творожном тесте
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:28 В Холоне автомобиль сбил 65-летнего пешехода
21:08 Нетаниягу опроверг публикацию в WSJ о том, что Израиль помогает противникам Асада
19:08 ЦАХАЛ об эпидемии на базе "Шизафон": десятки солдат симулировали болезнь
18:37 В результате столкновения грузовиков на 6-м шоссе погибли два человека
18:22 "Закон о дарконах" утвержден ко второму и третьему чтению
18:02 Полиция просит помощи населения в опознании подозреваемого в мошенничестве
17:43 Орен Хазан вновь отстранен от участия в пленарных заседаниях Кнессета
17:22 В результате аварии в Иерусалиме пострадали семь человек
17:13 Из-за пожара эвакуированы отдыхающие из природного заповедника а-Ярден
16:35 Религиозные фракции вновь угрожают выйти из коалиции из-за "осквернения субботы"
В Израиле

Полиция просит помощи населения в опознании подозреваемого в мошенничестве

время публикации: 18:02 | последнее обновление: 18:09 блог версия для печати фото
Полиция просит помощи населения в опознании подозреваемого в мошенничестве

В понедельник, 19 июня, полиция Израиля обратилась к населению с просьбой о помощи в опознании мужчины, задержанного в одном из населенных пунктов на юге Израиля по подозрению в мошенничестве.

15 июня работники одного из банков в Нетивоте вызвали полицию после того, как заподозрили в мошенничестве клиента. На просьбу полицейских предъявить документы мужчина представил им не принадлежащее ему удостоверение личности.

В сообщении полиции говорится: из-за того, что задержанный отказывается сотрудничать со следствием, суд по просьбе полиции разрешил опубликовать его фотографию.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о мужчине на фотографии, связаться со следователями отдела по борьбе с мошенничеством в Южном округе: 08-6382724 и 08-6382718.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 июня 2017 г.
Полиция просит помощи в розыске Аргу Асраса, подозреваемого в убийстве брата
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 апреля 2017 г.
Полиция просит помощи в розыске преступника, ограбившего магазин в Тель-Авиве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 февраля 2017 г.
Пост в Facebook о хулиганстве в ресторане в Бат-Яме привел к задержанию подозреваемого







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 19 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017