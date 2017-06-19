Журналистка, мать восьми детей, разбилась, упав с крыши гостиницы в Иерусалиме

Утром 19 июня в одной из гостиниц, расположенных на въезде в Иерусалим, произошла трагедия: 50-летняя женщина сорвалась с крыши здания и разбилась насмерть.

Сайт "Сругим" пишет, что тело женщины было обнаружено недалеко от входа в гостиницу "Рамада". К приезду фельдшеров службы скорой помощи "Маген Давид Адом" и добровольцев организации ЗАКА она была мертва.

Обстоятельства гибели женщины расследует полиция.

Имя погибшей не сообщается. По информации на сайте "Сругим", женщина работала редактором в одном из религиозных еженедельников. Без матери остались восемь детей.