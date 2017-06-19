19 июня 2017 г.
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В Израиле

Религиозные фракции вновь угрожают выйти из коалиции из-за "осквернения субботы"

время публикации: 16:35 | последнее обновление: 17:47 блог версия для печати фото
Религиозные фракции вновь угрожают выйти из коалиции из-за "осквернения субботы"

В понедельник, 19 июня, парламентские фракции ШАС и "Яадут а-Тора" провели совместное заседание, чтобы обсудить свои дальнейшие шаги и выработать совместную стратегию борьбы с продолжающимися по субботам работами по прокладке трамвайных и железнодорожных линий.

Участники заседания потребовали от главы правительства Биньямина Нетаниягу немедленно вмешаться в ситуацию с тем, чтобы прекратить то, что они называют "неоправданным осквернением святости субботы в ходе работ по строительству тель-авивского трамвая".

Министр здравоохранения Яаков Лицман заявил, если их требование будет проигнорировано, они не смогут оставаться в правительстве.

Отметим, что это не первый случай, когда проводящиеся в субботу работы по прокладке трамвая или железнодорожных путей становятся причиной коалиционного кризиса. В августе прошлого года на выходные было закрыто для движения шоссе Аялон из-за работ, проводившихся в районе железнодорожной станции "А-Шалом". Работы осуществлялись несмотря на протесты ультраортодоксов. Министр транспорта Исраэль Кац тогда заявил, что проведение подобных работ в будний день было бы связано с гигантским риском. Он напомнил, что светское население идет на уступки ради сохранения статуса кво, и отметил, что от религиозного сектора также требуются уступки в определенных вопросах. Вместе с тем, когда работы не представляют угрозы для безопасности граждан, они проводятся в будние дни.

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