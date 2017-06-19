19 июня 2017 г.
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В Израиле

Клиенты бюджетных авиакомпаний будут вылетать только с 1-го терминала

время публикации: 14:41 | последнее обновление: 15:15 блог версия для печати фото
Клиенты бюджетных авиакомпаний будут вылетать только с 1-го терминала

В понедельник, 19 июня, 1-й терминал аэропорта имени Бен-Гуриона начал работать в полном объеме после завершения процесса ремонта и модернизации.

За последние полгода в нем были установлены автоматическая система досмотра багажа HBS (Hold Baggage Screening), дополнительные стойки для регистрации пассажиров с биометрическими паспортами. На терминале созданы детская игровая площадка и игровые мини-комплексы. На территории обновленного терминала открылись магазины беспошлинной торговли ("дьюти-фри").

Терминал продолжит, как и ранее, обслуживать внутриизраильские рейсы, а на международном направлении будет полностью обслуживать рейсы бюджетных авиакомпаний.

С сегодняшнего дня пассажиры авиакомпаний Ryanayr, Wizz Air, EasyJet, UP, а также части рейсов авиакомпаний "Исраэйр", "Аркиа", Tus, Blue Bird и Pegasus будут проходить весь процесс от проверки безопасности до посадки на самолет с 1-го терминала.

В общей сложности 1-й терминал будет обслуживать 215 рейсов в неделю, которые будут направляться в 45 направлений (24 страны). Ожидается, что годовой пассажиропоток 1-го терминала составит 1,5 миллиона человек.

"Открытое небо" – самый популярный бренд в Израиле. Модернизация терминала – лучшее доказательство эффективности этой программы. Ведь основная масса лоукостеров появилась в Израиле именно благодаря этой реформе. Для меня как для того, кто находится у руля этой реформы, сегодня особенно радостный и праздничный день", - заявил присутствовавший на официальной церемонии открытия министр транспорта Исраэль Кац.

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