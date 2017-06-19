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В Израиле

ДТП в Кфар Йоне, пострадавший в тяжелом состоянии

время публикации: 09:27 | последнее обновление: 09:27 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 19 июня 2017 года

Утром в понедельник, 19 июня, на улице Нахал а-Бсор в Кфар Йоне был сбит автомобилем 58-летний мужчина. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавшего в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Медики диагностировали черепно-мозговую травму. Пострадавший подключен к аппарату искусственного дыхания. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

В воскресенье на шоссе №471 в районе Кирьят Оно произошло столкновение грузового автомобиля с двумя легковыми. В результате аварии пострадали женщина примерно 30 лет, и мужчина примерно 50 лет.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место аварии, пытались спасти жизнь женщине, находившейся в критическом состоянии, однако были вынуждены констатировать ее смерть.

Мужчина был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, и его травмы оцениваются как крайне тяжелые.

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