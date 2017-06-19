ДТП в округе Шарон, погибли два человека

В понедельник, 19 июня, на шоссе № 5711 неподалеку от перекрестка Бейт а-Леви в Шароне произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

В результате столкновения мужчина и женщина примерно 70 лет получили тяжелые травмы.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, были вынуждены констатировать смерть пострадавших.

Мужчина примерно 30 лет получил легкие травмы. Ему оказывают помощь на месте происшествия.

Утром 19 июня на улице Нахал а-Бсор в Кфар Йоне был сбит автомобилем 58-летний мужчина. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавшего в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Медики диагностировали черепно-мозговую травму. Пострадавший подключен к аппарату искусственного дыхания. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.