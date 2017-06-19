Кушнер и Гринблат прибудут в Израиль на новый раунд переговоров

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблат прибудут на этой неделе в Израиль.

Как сообщает Washington Post, американские представители намерены встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и с председателем ПНА Махмудом Аббасом для проведения нового раунда переговоров.

Издание отмечает со ссылкой на источники в Белом доме, что Гринблат прибудет в Израиль в понедельник, а Кушнер – в среду. Сроки визита на текущий момент неизвестны.

Напомним, что оба принимали активное участие в подготовке к визиту в Израиль президента Трампа в 22-23 мая текущего года.