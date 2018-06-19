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В Израиле

Суд отклонил просьбу о лишении гражданства террориста, взорвавшего автобус в Тель-Авиве: "Не чрезмерно тяжкий теракт"

время публикации: 08:36 | последнее обновление: 10:05 блог версия для печати фото
На месте теракта в 2012 году
На месте теракта в 2012 году
На месте теракта в 2012 году

Судья окружного суда в Лоде Варда Мероз отклонила просьбу министра внутренних дел Арье Дери о лишении израильского гражданства жителя Тайбе Мухаммада Мафарджа, совершившего теракт в автобусе 142 маршрута компании "Дан" во время операции "Облачный столп" в 2012 году.

В своем решении судья отметила, что при всей серьезности совершенного преступления, данный теракт не является из ряда вон выходящим или чрезмерно тяжким.

По мнению судьи, не доказано, что "такая крайняя мера, как лишение гражданства создаст сдерживающий фактор, позволяющий предотвратить подобные теракты в будущем". Судья добавила: "Во всяком случае, я не считаю, что данная мера оправдана в этом случае".

Теракт был совершен 21 ноября 2012 года, незадолго до вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газы. На улице Шауль а-Мелех, рядом с перекрестком с улицей Генриета Сольд (центр Тель-Авива) прогремел взрыв. Был взорван пассажирский автобус кооператива "Дан", следовавший по маршруту №142, десятки людей получили ранения.

Никто не погиб, поскольку действовал не террорист-смертник и заряд взрывного устройства был небольшим.

Свидетели рассказывали, что подозрительный человек зашел в автобус, оставил какой-то предмет и скрылся. Вскоре после этого прогремел взрыв. Ответственность за взрыв автобуса взяла на себя террористическая организация "Бригады мучеников аль-Аксы" (ФАТХ).

Непосредственным исполнителем теракта был житель Тайбе Мухаммад Мафарджа, имеющий израильское гражданство, которое он получил в рамках воссоединения семей. В прошлом он проживал в деревне Бейт-Ликия, расположенной близ Рамаллы. Суд приговорил террориста к 25 годам тюремного заключения.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 ноября 2012 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 ноября 2012 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 21 ноября 2012 г.
Теракт в Тель-Авиве осудили ООН, США и Россия







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