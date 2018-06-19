Срыв мероприятия в честь Дня России в Восточном Иерусалиме. Комментарии

"Израильская полиция сорвала торжества в честь Дня России, которые организовало в Восточном Иерусалиме Общество палестинско-российской дружбы", – сообщает российское государственное агентство РИА Новости.

Как сообщал NEWSru.co.il, вечером 18 июня в иерусалимском отеле "Амбассадор" должно было состояться мероприятие, на котором присутствовали сотрудники посольства РФ, арабские депутаты Кнессета, представители различных палестинских организаций.

Израильский телеканал "Десять" передавал, что мероприятие было посвящено признанию Россией Восточного Иерусалима столицей Палестинского государства. Во всяком случае, когда сотрудники полиции прибыли в отель "Амбассадор", они прервали выступление депутата Кнессета Аймана Уды, который благодарил Россию за признание Восточного Иерусалима столицей Палестины.

Решение о запрете на проведение мероприятия принял начальник полиции Иерусалимского округа Йорам Галеви. Пресс-служба полиции поясняла, что запрет был выпущен после того, как стало известно: в проведении мероприятия участвуют "Демократический фронт освобождения Палестины" и "Народный фронт освобождения Палестины", признанные Израилем террористическими организациями. В официальном сообщении говорилось, что мероприятие было запрещено на основании 69 параграфа закона о борьбе с терроризмом от 2016 года.

РИА Новости пишет: "В разгар праздника около десяти сотрудников правоохранительных органов вошли в помещение отеля "Амбассадор", где собрались около ста гостей, в том числе приглашенные российские дипломаты. Полицейские потребовали остановить мероприятие". В публикации отмечается, что в ордере, подписанном Йорамом Галеви утверждалось, что мероприятие носит характер политического собрания и якобы организовано "террористическими организациями" (ДФОП и НФОП).

Очевидцы рассказывают, что между участниками мероприятия и правоохранителями вспыхнули перепалки, но до применения силы не дошло, хотя полицейские отключили микрофоны и задержали для допроса, по разным данным, четыре или шесть человек.

В сообщении РИА Новости, помимо депутата Кнессета Аймана Удэ, упомянуты следующие участники торжества: советник президента Палестины, руководитель Общества палестино-российской дружбы Набиль Шаат, архиепископ Севастийский Феодосий (Ханна), председатель Ассоциации выпускников вузов России и СССР в Израиле Самир Хатиб и другие.

Очевидцы рассказали РИА Новости, что полицейские вели себя корректно, столкновений не было, трое сотрудников полиции пришли в форме, остальные шестеро-семеро были в штатском, с бородами и говорили на арабском языке. "В гостиничном лобби стояла группа поддержки из бойцов пограничной полиции с автоматическим оружием и в полном обмундировании", – сказано в сообщении российского агентства.

Организаторы вечера отвергают утверждение, что среди устроителей мероприятия были активисты ДФОП или НФОП. "Это было непартийное мероприятие в формате прием-товарищеский ужин, посвященный празднованию Дня России. Никакого террора, никаких тем, которые бы не касались дружбы с Россией. Все прибыли легально, никто не лез через забор и не пробирался тайными тропами", – заявил один из комментаторов.

Архиепископ Севастийский Феодосий (Ханна) назвал действия израильской полиции и спецслужб "варварским актом", проявлением произвола и расизма, передает агентство Maan. Он обратился к посольству России в Израиле с требованием осуждения израильских правоохранительных органов. "Это не только оскорбление участников, но и оскорбление России", – заявил он.

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментариями в посольство РФ в Тель-Авиве. На момент публикации реакции дипломатического ведомства получено не было.

Напомним, что 14 июня на Сергиевском подворье в Иерусалиме проходил официальный торжественный прием, устраиваемый посольством РФ по случаю Дня России. Впервые подобный прием состоялся не в Тель-Авиве, а в столице Израиля. Впервые мероприятие посетили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара. Их принимал новый посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Признание Россией Иерусалима столицей "двух государств"

В апреле 2017 года МИД России неожиданно опубликовал следующее заявление: "Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы государства Израиль". Однако впоследствии ни МИД РФ, ни посольство России в Израиле не разъяснили, является ли это заявление фактическим признанием "Западного Иерусалима" столицей Израиля.

В декабре прошлого года источник в МИД РФ заявил государственному российскому агентству РИА Новости, что Москва обеспокоена решением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. При этом тот же источник заявил: "Мы обеспокоены решением США. Мы признали западный Иерусалим столицей Израиля, а восточный Иерусалим – столицей Палестины. На наш взгляд, это объективная, сбалансированная позиция. В конечном итоге палестино-израильские переговоры должны привести к решению проблемы на базе принципов "двух государств" – Палестины и Израиля, живущих в мире, добрососедстве".