От воинов Иудеи к воинам ЦАХАЛа: на юге обнаружена сигнальная башня царя Хезкиягу

В ходе раскопок на базе воздушно-десантных войск, расположенной на юге Израиля, была обнаружена наблюдательная башня, датируемая VIII веком до н.э. – периодом правления царя Хезкиягу.

Археологические работы велись в рамках проекта "Армия обороны природы", который привлекает к раскопкам военнослужащих, действующих под руководством специалистов из Управления древностей. В проекте также участвуют министерство обороны и Общество охраны природы.

Башня, площадь основания которой – примерно 18 кв.м., была сложена из крупных камней. Она стояла на возвышенности, с которой открывается вид на Хевронское нагорье, прибрежную низменность и окрестности Ашкелона.

"Стратегическое расположение указывает на то, что башню использовали для наблюдения за территориями, контролируемыми филистимлянами. Ашкелон был одним из их главных городов. В эпоху Первого храма в Иудейском царстве была создана система укреплений, находившихся в зоне видимости друг от друга, чтобы можно было собирать разведданные и передавать их", – говорит руководитель раскопок Саар Ганор.

По его словам, обнаруженная на военной базе башня была одним из таких укреплений, позволявших передавать информацию из одного крупного города в другой. Для оповещения в светлое время суток использовался дым, а в темное – огонь.

Подобный способ передачи информации упоминается и в археологических находках, и в Писании. Так, в Двадцатой главе Книги судей повествуется о войне между Иудейским и Израильским царствами: "И было у Исраэйльтян с засадой условным знаком, что она поднимет в городе большой столб дыма. Когда Исраэйльтяне стали отступать во время сражения, а Бинйаминяне стали убивать, убили до тридцати человек Исраэйльтян и говорили: ведь падают они пред нами, как в первом сражении, тогда из города стало подниматься пламя (со) столбом дыма".

Говорится о нем и в шестой главе Книги пророка Йермиягу: "Сыны Бинйаминовы, спасайтесь из среды Йерушалаима! И в Текоа, трубите в рог! А над Бэйт-Акэрэмом подайте знак огнем, – ибо с севера появляется бедствие и погибель великая".

Система оповещения пришла в упадок накануне вторжения ассирийского царя Синаххериба, попытавшегося покорить Иудею в самом конце восьмого века до нашей эры. Значительные территории были опустошены, ассирийцы угнали в плен около 200 тысяч человек, но Хезкиягу смог отстоять Иерусалим.

Археологи рассказывают, что вход в башню был замурован, а ее гарнизон, скорее всего переведен в один из близлежащих городов. "Синнахериб разрушил 46 городов и две тысячи деревень. Но через 2700 лет после его нашествия солдаты Армии обороны Израиля нашли башню, которую еврейские воины использовали в те времена", – отмечают они.





