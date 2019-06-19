Коалиция по модели Либермана: политики спорят, бизнесмены приветствуют

В политических кругах продолжают обсуждать заявление главы партии НДИ Авигдора Либермана о том, что он не войдет в правую коалицию, если такая будет создана.

"Заявление Либермана свидетельствует только об одном: он более не является частью правого блока, и мы должны именно так его воспринимать", – сказал в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il высокопоставленный источник в "Ликуде". По словам источника в правящей партии, на фоне отказа "Кахоль Лаван" входить в коалицию с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, требование Либермана можно перефразировать как "мы за правительство без Нетаниягу". В "Ликуде" полагают, что Либерман готов дать возможность Бени Ганцу сформировать коалицию для того, чтобы "убрать со сцены" Нетаниягу. "Модель, представленная Либерманом, практически нереализуема в нынешних условиях, и поэтому, если он действительно реализует то, что сказал, ситуация может сложиться таким образом, что правительство будет формировать Бени Ганц", – заявляют в "Ликуде".

В свою очередь, депутат Моше Яалон ("Кахоль Лаван") заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что оппозиционный блок поддерживает идею создания правительства национального единства без связи с предложением Либермана. "Мы безусловно заинтересованы в создании правительства национального единства, это соответствует интересам государства, этого хочет большинство граждан страны. Такое правительство нейтрализует экстремистские элементы, которым Нетаниягу потакает сегодня, чтобы избежать суда. Если бы Либерман понял это до того, как его партия проголосовала за роспуск Кнессета, этих ненужных выборов можно было бы избежать", – заявил Яалон.

В то же время, депутат Яалон заявил, что его партия не присоединится к коалиции во главе с Биньямином Нетаниягу. "Наша задача вновь стать самой большой партией в парламенте. На минувших выборах мы набрали 35 мандатов, "Ликуд" – 34 (учитывая Эли Бен Дахана, который был временно кооптирован в список "Ликуда" и вышел оттуда сразу после выборов – прим. ред.). Если мы вновь станем крупнейшей партией, то предложим "Ликуду присоединиться к нам, и уже "Ликуд" должен будет решать, как это сделать. Наша проблема – Нетаниягу, не "Ликуд". В коалицию во главе с Нетаниягу мы не войдем. Нетаниягу должен заняться решением своих юридических проблем, главой правительства он быть не может", – добавил Яалон.

В свою очередь, источник в партии "Наш дом Израиль" посоветовал не придавать слишком большого значения заявлениям лидеров блока "Кахоль Лаван". "Они устали от пребывания в оппозиции, у них нет энергии на долгую оппозиционную борьбу, и они будут рады найти дорогу в правительство. Поверьте, самое легкое в этой формуле будет убедить "Кахоль Лаван"", – сказал один из депутатов фракции корреспонденту NEWSru.co.il.

В настоящий момент в политических кругах вероятность создания правительства национального единства оценивается как невысокая. До тех пор, пока Биньямин Нетаниягу находится во главе "Ликуда", лидерам "Кахоль Лаван" будет крайне трудно объяснить избирателям, почему они нарушают одно из своих главных обещаний: не сотрудничать с нынешним премьер-министром.

Несмотря на то, что реализация модели, предложенной Либерманом, затруднена, она пользуется поддержкой в кругах ведущих предпринимателей Израиля. Как сообщает Иегуда Шарони в "Маарив а-Шавуа", многими из них Либерман рассматривается как единственная фигура, способная привести к смене власти в стране. Предприниматели, среди них глава Всеизраильской ассоциации промышленников Шрага Брош и бывший посол в США Дани Гилерман, поддерживают намерение Либермана добиваться создания правительства, которое остановит перевод средств ультраортодоксальному сектору. "Это лидер, который нам необходим", – цитирует "Маарив а-Шавуа" слова Шраги Броша. Не исключено, что он объявит о поддержке НДИ и призовет предпринимателей голосовать за эту партию.





