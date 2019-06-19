Суд продлил срок ареста обвиняемого в изнасиловании девочки

Более шести часов в военном суде в Офере продолжалось обсуждение просьбы военной прокуратуры продлить срок ареста Махмуда Назами Катусэ, обвиняемого в изнасиловании семилетней израильской девочки.

Свою просьбу следственные органы обосновывали необходимостью проверить некую новую информацию относительно обвиняемого. Катусэ, отрицающий свою вину, будет оставаться под стражей до 25 июня.

На фоне проходивших в суде слушаний телеканалы "Кан-11", "Кешет-12", "Решет-13" и другие СМИ со ссылкой на источники в следственных органах сообщили, уже в ближайшие дни может быть отозвано обвинение против Махмуда Назами Катусэ.

По информации "Кан-11", представители прокуратуры предупредили военную прокуратуру, отвечавшую за расследование дела, что в нем много недоработок. И хотя, по мнению новой следственной группы, можно попытаться эти ошибки исправить, существует крайне низкая вероятность, что это увенчается успехом.

13-й канал отмечает, что у полиции имеется некая информация о возможной причастности обвиняемого к другому преступлению, но информация скудна и нуждается в проверке. Если не удастся найти подтверждений, прокуратуре, по всей видимости, придется отозвать обвинение.

При этом израильские СМИ сообщают, что у следственных органов нет сомнений в том, что ребенок подвергался насилию.

Слушания в суде проходили за закрытыми дверями. Многое из говорившегося в зале суда стало известно израильским СМИ от адвоката Дарвиша Нашафа, представляющего интересы обвиняемого. В частности, он рассказал, что его клиент, услышав, что полиция просит оставить его под стражей еще на десять дней, расплакался и в сердцах спросил: "Что же вы делали все это время?"

Во время рассмотрения дела в военном суде в Офере находились брат обвиняемого и его старший сын. В беседах с журналистами они повторяли, что Махмуд Катусэ невиновен.

Адвокат обвиняемого также заявил, что настаивает на снятии судебного запрета на публикацию материалов дела, так как считает, что гласность пойдет на пользу его клиенту.

16 июня в военный суд в Офере было подано обвинительное заключение против Махмуда Катусэ, уборщика в одной из школ на территории регионального совета Биньямин. Он обвинялся в изнасиловании семилетней учащейся этой же школы.

За последующие три дня после обнародования факта подачи обвинительного заключения СМИ выяснили, что в материалах дела остается много "темных пятен". Например, у следствия нет данных судебно-медицинской экспертизы, которые бы однозначно указывали на вину обвиняемого: нет ни его ДНКа, ни отпечатков пальцев. На месте предполагаемого преступления не было найдено ДНКа пострадавшей.

Следственные органы объясняют это тем, что заявление в полицию было подано спустя неделю (по другим источникам, через месяц) после изнасилования, когда уже было невозможно найти биологический материал.

Следствие несколько раз вносило правки в обвинительное заключение, так как оставалось неясным, где именно произошло изнасилование - в поселке, где проживает девочка, или в деревне, в которой проживает обвиняемый.

Также неизвестно, когда именно произошло изнасилование, в материалах обвинения обозначен период - с февраля по апрель.

Согласно данным СМИ, в деле отсутствует протокол осмотра пострадавшей врачом. СМИ писали, что мать с девочкой посетили врача по месту жительства. Им было рекомендовано поехать в больницу и пройти осмотр, но они отказались.

Вместе с тем представители следствия заявляют, что у них нет сомнений в том, что ребенок говорит правду и подвергся насилию.

В связи с большим общественным резонансом начальник отдела расследований и разведки генерал-майор полиции Гади Сисо взял под свой контроль дело, а расследование было передано центральному отделу полиции округа Иудеи и Самарии.

Во вторник, 18 июня, пресс-служба полиции сообщила, что дело отправлено на доследование.





