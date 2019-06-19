Начались слушания о продлении ареста обвиняемого в изнасиловании девочки

В военном суде в Офере за закрытыми дверьми рассматривается просьба военной прокуратуры о продлении срока ареста Махмуда Назами Катусэ. Житель арабской деревни Дейр-Каддис обвиняется в изнасиловании семилетней израильской девочки.

Согласно сообщениям в СМИ, военная прокуратура просит продлить срок его задержания на 10 дней, чтобы завершить расследование и проверить новые данные, появившиеся в последние дни.

Адвокат Дарвиш Нашаф, представляющий интересы обвиняемого, рассказал журналистам, что его клиент, услышав о том, что полиция просит оставить его под стражей еще на десять дней, расплакался и в сердцах спросил: "Что же вы делали все это время?"

Махмуд Катусэ также говорил в суде, что одна из его дочерей - ровесница девочки, фигурирующей в деле. Его дочь сильно скучает по нему, но он не может ее увидеть из-за ведущегося расследования.

Во время рассмотрения дела в военном суде в Офере находились брат обвиняемого и его старший сын. В беседах с журналистами они повторяли, что Махмуд Катусэ невиновен.

Адвокат обвиняемого заявил, что он возражает против продления ареста, а также настаивает на снятии судебного запрета на публикацию материалов дела. Он считает, что гласность привнесет ясность в дело. Дарвиш Нашаф также заявил, что следствие не ознакомило его с новыми данными и предположил, что, возможно, их нет.

16 июня военный суд в Офере было подано обвинительное заключение против Махмуд Катусэ, уборщика в одной из школ на территории регионального совета Биньямин. Он обвинялся в изнасиловании семилетней учащейся этой же школы.

За последующие три дня после обнародования факта подачи обвинительного заключения, СМИ выяснили, что в материалах дела остается много "темных пятен". Например, у следствия нет данных судебно-медицинской экспертизы, которые бы однозначно указывали на вину обвиняемого: нет ни его ДНК, ни отпечатков пальцев. На месте предполагаемого преступления не было найдено ДНК пострадавшей.

Следственные органы объясняют это тем, что заявление об изнасиловании было подано спустя неделю, когда уже было невозможно найти улики.

Следствие несколько раз вносило правки в обвинительное заключение, так как оставалось неясным, где именно произошло изнасилование - в поселке, где проживает девочка, или в деревне, в которой проживает обвиняемый.

Также неизвестно, когда именно произошло изнасилование, а в материалах обвинения обозначен период - с февраля по апрель.

Согласно данным СМИ, в деле отсутствует протокол осмотра пострадавшей врачом. По данным СМИ, мать с девочкой посетили врача по месту жительства. Им было рекомендовано поехать в больницу и пройти осмотр, но они отказались.

Вместе с тем представители следствия заявляют, что у них нет сомнений в том, что ребенок говорит правду.

В связи с большим общественным резонансом начальник отдела расследований и разведки полиции генерал-майор Гади Сисо взял под свой контроль расследование дела, а само расследование было передано центральному отделу полиции округа Иудеи и Самарии.

Во вторник, 18 июня, пресс-служба полиции сообщила, что дело отправлено на доследование.





