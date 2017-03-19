19 марта 2017 г.
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В Израиле

Клад, найденный около шоссе №1, рассказал историю падения христианского Иерусалима

время публикации: 14:37 | последнее обновление: 14:48 блог версия для печати фото
Руководитель раскопок Аннет Ландес-Нагар
На месте раскопок
Обнаруженные монеты
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В ходе спасательных раскопок, проводившихся перед расширением шоссе №1 в районе транспортной развязки Эйн-Хемед, археологи обнаружили клад из девяти бронзовых монет византийской эпохи. Они датируются VI – началом VII века нашей эры.

Монеты были отчеканены в период правления императоров Юстиниана, Маврикия и Фоки. На них можно увидеть императорские изображения в военной одежде, христианскую символику. Указаны и места чеканки: Константинополь, Антиохия и Никомедия.

По словам руководителя раскопок Аннет Ландес-Нагар, клад был обнаружен среди обрушившихся камней рядом с большим двухэтажным строением. "Скорее всего, хозяин положил кошель с монетами в расположенный в стене тайник, рассчитывая вернуться и забрать его. Но этого не произошло", – предполагает она.

Находка позволяет археологам восстановить картину происшедшего. В византийскую эпоху на этом месте существовало селение, где останавливались паломники на пути в Иерусалим. Об этом свидетельствует руины строений, обнаруженных ранее, в том числе – церкви.

В 614 году в Святую землю вторгаются персы. "Скорее всего, именно вторжение Сассанидов заставило хозяина монет оставить клад и бежать. Это вторжение подорвало власть Византийской империи в Восточном Средиземноморье", – говорит Ландес-Нагар.

Вторжение персов было спровоцировано свержением Маврикия Фокой в 602 году. Маврикий, опытный полководец, долгие годы успешно противостоял империи Сассанидов. Он смог заключить мир как с персами, так и с аварами, но стал жертвой заговора собственных солдат. После восшествия на престол Фока перебил всю его семью.

Примечательно, что завоевавшие Святую землю персы первоначально поддержали евреев. Правителем Иерусалима был назначен Нехемия Бен Хушиэль, начавший подготовку к строительству Третьего храма. Однако вскоре он был убит восставшими христианами.

В 628 году Персия и Византия заключают договор, по которому Эрец-Исраэль возвращается христианам. Однако этот период византийского правления оказывается недолгим: через девять лет Иерусалим будет завоеван мусульманской армией халифа Умара Ибн Хаттаба и останется под властью арабов до конца XI века.



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