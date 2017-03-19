Премьер-министр и президент покинули Израиль на фоне коалиционного кризиса

В ночь на воскресенье, 19 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отправился с официальным визитом в Пекин по приглашению правительства КНР. Визит приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Израилем.

В ходе визита глава израильского правительства встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Китая Ли Кэцяном. Председатель КНР Цзиньпин пригласил премьер-министра Нетаниягу на официальный ужин.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, в ходе визита особое внимание будет уделено укреплению экономического сотрудничества с КНР в целях увеличения израильского экспорта в Китай, привлечения китайских инвестиций в Израиль, расширения промышленного и исследовательского сотрудничества между китайскими и израильскими компаниями. Будет подписан ряд экономических соглашений, которые помогут развитию стратегии выхода отечественной промышленности на китайский рынок и увеличению количества компаний, работающих в области экспорта в КНР.

"Премьер-министр Нетаниягу встретится с главами крупнейших китайских корпораций, годовой оборот каждой из которых составляет десятки миллиардов долларов", – говорится в официальном сообщении.

В составе делегации, сопровождающей премьер-министра, десятки израильских бизнесменов, представляющих различные отрасли промышленности и компании, работающие с Китаем или же заинтересованные в выходе на китайский рынок. Делегация во главе с премьер-министром примет участие в работе бизнес-форума, на котором ожидается присутствие более 500 человек.

Премьер-министр Нетаниягу также примет участие в третьей израильско-китайской конференции по инновациям. Первая конференция была проведена в Китае в 2015 году, вторая прошла в прошлом году в Израиле при участии заместителя премьер-министра КНР.

Исполняющим обязанности премьер-министра на время отсутствия Нетаниягу назначен министр туризма Ярив Левин.

Накануне вылета в Китай Биньямин Нетаниягу объявил об отказе от компромисса с министром финансов, лидером партии "Кулану" Моше Кахлоном о создании корпорации Гостелерадио. В своем аккаунте в социальной сети Facebook Нетаниягу написал: "После встреч с работниками Гостелерадио, в ходе которых я слышал душераздирающие истории людей, которых должны уволить в связи с созданием корпорации, я изменил свое мнение. Кроме этого, из бесед со специалистами я узнал, что данные, представленные министерством финансов, были неточны: продолжение работы Управления гостелерадио будет на десятки миллионов дешевле, чем создание корпорации. Если это так, то кому она нужна?"

Кризис вокруг создания корпорации Гостелерадио Нетаниягу обсуждал в субботу с министром связи Цахи Анегби, министром туризма Яривом Левином, министром культуры и спорта Мири Регев, а также с главой правительственной коалиции Давидом Битаном. Тот факт, что Нетаниягу консультировался с министрами из своей партии в субботу, вызвал гневную реакцию со стороны руководства ультрарелигиозной партии "Яадут а-Тора", входящей в правящую коалицию.

Перед вылетом в Китай Нетаниягу выступил с дополнительным комментарием по поводу кризиса вокруг создания корпорации Гостелерадио: "Правительство существует на основе коалиционных договоров. В коалиционном соглашении ясно определено, что все партии обязаны выполнять решения "Ликуда", наши решения, связанные со СМИ, в том числе и с корпорацией. Единственное исключение связано с бюджетом. На встрече с сотрудниками Управления гостелерадио – это была очень эмоциональная встреча, трогательная – я узнал, что нет финансовой проблемы. Прежде всего, бюджет Управления гостелерадио, их реальный бюджет в прошлом году был ниже запланированного бюджета корпорации, и они готовы продолжать реформы. Поэтому, если сбор отменен, нет проблем с бюджетом – зачем нужна эта корпорация? Зачем увольнять сотни сотрудников в преддверии праздника Песах? Поэтому недопустима ситуация, при которой мы в "Ликуде" с 30 мандатами выполняем все коалиционные обязательства маленьких партий, в том числе касательно пунктов, с которыми мы не согласны, например, налог на третью квартиру, которому противились все члены "Ликуда", но мы провели его из-за коалиционного соглашения, а когда речь идет о важных пунктах для "Ликуда" и для меня, они не уважают соглашения. Это неприемлемо".

Лидер оппозиции, председатель блока "Сионистский лагерь" и лидер "Аводы" Ицхак Герцог вечером 18 марта заявил, что намерен вести переговоры с целью объявления вотума недоверия правительству. Герцог также сообщил, что уже беседовал с Кахлоном и предложил ему создать альтернативное правительство. В свою очередь, лидер партии "А-Тнуа" ("Сионистский лагерь") Ципи Ливни сказала: "Любые признаки развала правительства, скорых выборов, – это возможность для сплочения сил и для смены правительства, ведущего Израиль гибельным и разрушительным путем".

С противоречивыми комментариями по поводу сложившейся ситуации выступают многие министры от "Ликуда", демонстрируя отсутствие единой позиции в партии власти по поводу реформы системы гостелерадио.

Отметим, что на фоне коалиционного кризиса Израиль покинул и президент страны. Реувен Ривлин вылетел вечером в субботу в Ханой с недельным официальным визитом по приглашению президента Вьетнама Чай Дай Куанга. Вместе с президентом во Вьетнам отправится крупная бизнес-делегация во главе с председателем израильского объединения промышленников Шрагой Брошем. В ходе визита Ривлин встретится с Куангом, а также с премьер-министром Вьетнама Нгуен Сан Фуком и генсеком коммунистической партии Вьетнама. Также президент Израиля примет участие в работе экономического форума. На время отсутствия президента его обязанности в Израиле, согласно закону, исполняет спикер Кнессета Юлий Эдельштейн.





