В Рамат-Гане упал подъемный кран, один человек тяжело травмирован

Около 11:30 пресс-служба полиции сообщила, что в Рамат-Гане упал подъемный кран. Пострадали два человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" уведомляет, что кран упал на стройке в районе улиц Неве Иегошуа и Ярден. Один человек получил тяжелые травмы и госпитализирован.

Позже стало известно, что пострадавший, мужчина 38 лет, доставлен в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомер. У него серьезные травмы головы и конечностей.

Еще один человек, находившийся на строительной площадке, получил легкие травмы. Он также был госпитализирован. Других пострадавших нет.

Кран упал на проезжую часть. По счастливой случайности, никто из прохожих или людей, проезжавших по улицам в этом районе, не пострадал.

Причинен значительный ущерб двухэтажному дому, находящемуся рядом со строительной площадкой. Одна из квартир на втором этаже разрушена.

Радиостанция "Решет Бет" передает, что строительство на объекте, где упал кран, ведет компания "Ортам Малибу".

Улицы в районе, где упал кран, перекрыты для движения транспорта. Полиция рекомендует воспользоваться альтернативными маршрутами.

Сообщается также, что на другой стройке в Рамат-Гане в результате обрушения строительных лесов один из рабочих получил легкие травмы.

В связи с происшествием, министерство экономики издало запрет на продолжение работ на строительном объекте. Согласно распоряжению министерства, работы прекращены до 13:00 среды, 22 марта.

Представители полиции заявили, что потребуют продления действия распоряжения до тех пор, пока это будет необходимо в интересах расследования.





