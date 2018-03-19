Итоги выборов президента РФ в Израиле. Окончательные данные

Посольство Российской Федерации предоставило окончательные данные по результатам голосования на выборах президента РФ в Израиле.

- Голосование на выборах президента России в Израиле. Фоторепортаж

Голосовать можно было на 14 участках: в Иерусалиме, Тель-Авиве, Араде, Ашдоде, Ашкелоне, Беэр-Шеве, Кармиэле, Нацрат-Илите, Нетании, Реховоте, Ришон ле-Ционе, Хадере, Хайфе и Эйлате.

В общей сложности, были признаны действительными 12.007 бюллетеней. В Израиле находятся около 150 тысяч обладателей российских паспортов. Таким образом, явка по Израилю составила около 8%.

Владимир Путин получил поддержку почти 72,6% голосовавших, Ксения Собчак – 13,4%, Григорий Явлинский – 5,7%, Павел Грудинин – 5,5%, Владимир Жириновский – 1,4%, Борис Титов – 0,75%, Сергей Бабурин – 0,39%, Максим Сурайкин – 0,27%.

Ранее редакция NEWSru.co.il публиковала предварительные результаты, на основании подсчета примерно двух третей голосов. Отличия незначительны.

По оценке наблюдателя Екатерины Бирюковой, большинство голосовавших в Израиле были людьми пенсионного возраста. До трети голосов в некоторых городах, сообщают наблюдатели, собирались по домам престарелых, куда выезжали представители избирательной комиссии. В досрочном голосовании 15-16 марта зачастую централизованно участвовали активисты "Конгресса соотечественников". О серьезных нарушениях во время выборов на израильских избирательных участках не сообщалось.

Напомним, что по результатам онлайн-голосования на сайте NEWSru.co.il в феврале (в нем могли участвовать все желающие, а не только граждане РФ, имеющие право голоса и действующий российский паспорт) 30% читателей заявили, что на эти выборах голосовали бы "против всех". Из кандидатов больше всего голосов – 24% – получила Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"). 19% отдали предпочтение действующему президенту РФ Владимиру Путину, 11% – лидеру партии "Яблоко" Григорию Явлинскому. Далее следовали: Павел Грудинин (КПРФ) – 7% и Владимир Жириновский (ЛДПР) – 3%. Еще три зарегистрированных кандидата – Борис Титов ("Партии Роста"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") – получили менее 1% голосов.

Общие итоги выборов президента РФ в 2018 году

18 марта состоялись очередные выборы президента России. Как и ожидалось, убедительную победу одержал действующий президент РФ Владимир Путин, набравший рекордные почти 77% голосов. Далее, по данным ЦИК РФ, голоса распределились так: Павел Грудинин (КПРФ) – почти 12%, Владимир Жириновский (ЛДПР) – менее 6%, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") менее 2%, Григорий Явлинский ("Яблоко") – немногим более 1%, прочие менее 1%.