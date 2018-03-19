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Предварительные результаты выборов президента РФ в Израиле. ТОП-4: Путин, Собчак, Явлинский, Грудинин

время публикации: 11:35 | последнее обновление: 12:42 блог версия для печати фото
Голосование на выборах президента России в Израиле. 18 марта 2018 года
Голосование на выборах президента России в Израиле. 18 марта 2018 года
Голосование на выборах президента России в Израиле. 18 марта 2018 года

18 марта состоялись очередные выборы президента России. Как и ожидалось, убедительную победу одержал действующий президент РФ Владимир Путин, набравший рекордные почти 77% голосов. Далее, по данным ЦИК РФ, голоса распределились так: Павел Грудинин (КПРФ) – почти 12%, Владимир Жириновский (ЛДПР) – менее 6%, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") менее 2%, Григорий Явлинский ("Яблоко") – немногим более 1%, прочие менее 1%.

Судя по имеющимся у редакции NEWSru.co.il данным, в Израиле распределение голосов получилось несколько иным, хотя и на израильских избирательных участках Путин набрал значительно больше голосов, чем другие кандидаты.

- Голосование на выборах президента России в Израиле. Фоторепортаж

От наблюдателей редакция NEWSru.co.il получила копии протоколов избирательной комиссии с семи из 14 участков, которые были открыты 18 марта в Израиле и Палестинской автономии. Мы располагаем данными из Иерусалима, Тель-Авива, Хайфы, Ашдода, Ришон ле-Циона, Хадеры и Нацрат-Илита. В этих протоколах учтены примерно две трети голосов (более 8 тысяч бюллетеней), поданных на выборах в Израиле и ПА (по данным посольства, РФ их было свыше 12 тысяч).

Судя по полученным данным, по результатам выборов президента РФ в Израиле, Владимир Путин получил поддержку почти 74% голосовавших, Ксения Собчак – 13%, Григорий Явлинский – 5%, Павел Грудинин – 5%, Владимир Жириновский – 1%. Прочие – менее 1%.

По оценке наблюдателя Екатерины Бирюковой, большинство голосовавших в Израиле были людьми пенсионного возраста. До трети голосов в некоторых городах, сообщают наблюдатели, собирались по домам престарелых, куда выезжали представители избирательной комиссии. В досрочном голосовании 15-16 марта зачастую централизованно участвовали активисты "Конгресса соотечественников". О серьезных нарушениях во время выборов на израильских избирательных участках не сообщалось.

Окончательные результаты голосования на избирательных участках в Израиле будут опубликованы позже, после того, как ЦИК РФ предоставит окончательные данные по итогам голосования. Посольство России в Израиле сообщает, что на 14 избирательных участках в 14 городах проголосовали более 12 тысяч российских граждан (в 2012 году по итогам выборов президента РФ в Израиле действительными были признаны 11.192 бюллетеня, еще 209 бюллетеней были обработаны в Рамалле).

Напомним, что по результатам онлайн-голосования на сайте NEWSru.co.il в феврале (в нем могли участвовать все желающие, а не только граждане РФ, имеющие право голоса и действующий российский паспорт) 30% читателей заявили, что на эти выборах голосовали бы "против всех". Из кандидатов больше всего голосов – 24% – получила Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"). 19% отдали предпочтение действующему президенту РФ Владимиру Путину, 11% – лидеру партии "Яблоко" Григорию Явлинскому. Далее следовали: Павел Грудинин (КПРФ) – 7% и Владимир Жириновский (ЛДПР) – 3%. Еще три зарегистрированных кандидата – Борис Титов ("Партии Роста"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") – получили менее 1% голосов.



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