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В Израиле

"Жаворонки" и "совы". Новый опрос NEWSru.co.il

время публикации: 12:29 | последнее обновление: 12:29 блог версия для печати фото
"Жаворонки" и "совы". Новый опрос NEWSru.co.il
"Жаворонки" и "совы". Новый опрос NEWSru.co.il
"Жаворонки" и "совы". Новый опрос NEWSru.co.il

Накануне очередного перехода на летнее время (в ночь на пятницу, 23 марта) редакция NEWSru.co.il предлагает читателям принять участие в онлайн-опросе "Жаворонки и совы". Результаты опроса мы сравним с данными, полученными в 2011 году.

- Жаворонки и совы. Сделайте ваш выбор и выскажите свое мнение
(вам предстоит ответить на 18 простых вопросов)

Поводом для опроса, который мы проводили семь лет назад, было исследование ученых из лондонского Университета Роэхемптона, согласно которому люди, просыпающиеся рано, отличаются более крепким здоровьем, лучшей фигурой и более счастливы, нежели те, кто поздно встает с постели. Высказывалось предположение, что "жаворонки" обладают лучшей способностью приспосабливаться к ритму современного индустриального мира. Однако отмечалось, что и "сова" может чувствовать себя в этом мире комфортно, если рабочий график совпадает с его привычным жизненным ритмом.

Наши читатели тогда во многом соглашались с этим выводами.

За прошедшие годы были и другие научные исследования, в которых, например, отмечалось, что "совы" обычно более уравновешены и общительны.

Цель нового опроса, проводимого нами, состоит в том, чтобы определить, в какой степени за последние семь лет изменились привычки нашей читательской аудитории, связанные со сном и бодрствованием.

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