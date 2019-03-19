ЦАХАЛ штурмует дом, где скрывается "ариэльский террорист"

Согласно сообщениям в израильских СМИ, Общей службе безопасности (ШАБАК) удалось установить местонахождения "ариэльского террориста". Вечером 19 марта в арабском поселке Абуэйн, к северу от Рамаллы, была начата крупномасштабная операция ЦАХАЛа.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что дом, в котором скрывается террорист, окружен. Военные с помощью громкоговорителей ему предложили сдаться, однако он открыл огонь в сторону солдат.

Кроме того, местные жители пытаются помешать аресту террориста.

Палестинские источники сообщают, что в результате перестрелки были ранены более 10 местных жителей.

Также поступили сообщения о том, что ЦАХАЛ взорвал дом, в котором забаррикадировался террорист. Но, судя по фотографиям в социальных сетях, эта информация не соответствует действительности.

Вместе с тем, в палестинских СМИ появилась информация о том, что террорист, Омар Абу Лэйла, уничтожен. Пресс-служба ЦАХАЛа эту информацию пока не подтверждает. Днем ранее палестинские СМИ уже сообщали о ликвидации "ариэльского террориста", однако пресс-служба ЦАХАЛа опровергла эти заявления.

Палестинские источники передают, что военнослужащие ЦАХАЛа использовали слезоточивый газ и другие спецсредства для того, чтобы оттеснить местных жителей от места проведения операции.

Скорые "Красного полумесяца" эвакуируют из деревни раненых. По предварительным данным, 11 местных жителей нуждались в медицинской помощи. Парамедики утверждают, что госпитализировали несколько человек с огнестрельными ранениями.

13-й канал ИТВ в своем "твиттере" опубликовал видео, снятое в Абуэйне, на котором запечатлена перестрелка с террористом.

תיעוד מחילופי האש במבנה בו התבצר המחבל עומאר אבו לילה בכפר עבוויין ליד רמאללה @OrHeller pic.twitter.com/UpkgHkxetb — החדשות 13 (@newsisrael13) 19 марта 2019 г.

Напомним, что в результате теракта был убит 19-летний Галь Кейдан – старший сержант, служивший в 334-м дивизионе 282-й бригады "Хативат а-Эш" ("Уцбат Голан") и призванный в армию из Беэр-Шевы. Он был талантливым музыкантом, вырос в семье репатриантов из СССР. Галь Кейдан был похоронен на военном кладбище в Беэр-Шеве.

Утром 18 марта в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве скончался 47-летний раввин Ахиад Этингер, житель поселения Эли, отец 12 детей. Он получил крайне тяжелые ранения в результате нападения террориста около Ариэля. Врачи около суток боролись за его жизнь. Ахиад Этингер был похоронен на кладбище поселка Эли.

На перекрестке Гитай-Ависар также был тяжело 20-летний военнослужащий Александр Дворский, репатриант из Молдовы.





