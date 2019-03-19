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В Израиле

Переворот в деле 3000. Госсвидетель отказался от показаний

время публикации: 21:12 | последнее обновление: 22:40 блог версия для печати фото
Мики Ганор
Переворот в деле 3000. Госсвидетель отказался от показаний
Переворот в деле 3000. Госсвидетель отказался от показаний

Вечером вторника, 19 марта, пресс-служба полиции сообщила, что государственный свидетель по делу 3000 (дело о подлодках) Мики Ганор изъявил желание изменить свои показания.

В сообщении пресс-службы говорится, что в настоящее время с Мики Ганором беседуют следователи отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ЛАХАВ 433), предварительно взяв с него подписку об ответственности за дачу ложных показаний.

Пресс-служба правоохранительных органов отмечает, что полиция и прокуратура взвешивают возможность отменить договор с Ганором, в рамках которого он должен был выступить государственным свидетелем по делу 3000.

По информации радиостанции "Кан Бет", Ганор полностью отказался от своих показаний. Он заявил, что, если в рамках сделки и переводились деньги, то это делалось в полном соответствии с законом. При этом Ганор утверждает, что ранее он давал показания, находясь под сильным давлением следствия.

Пресс-служба полиции сообщила, что по окончании беседу со следователями Мики Ганор был задержан. В среду, 20 марта, он будет доставлен в мировой суд Ришон ле-Циона. Полиция намерена просить суд продлить срок его ареста.

Позже было сообщено, что Ганору стало плохо и он был госпитализирован. Эти сообщения не подтверждены официальными источниками.

14 марта служба новостей корпорации "Кан" сообщила, что прокуратура проверяет связь премьер-министра Биньямина Нетаниягу с делом 3000. Cогласно опубликованной информации, до 2010 года глава правительства и его двоюродный брат Натан Миликовски были владельцами акций компании, которая предоставляла услуги концерну Thyssenkrupp, у которого закупались субмарины.

В 2009 году Нетаниягу обратился в специальную комиссию при ведомстве государственного контролера с просьбой позволить его двоюродному брату Натану Миликовски оплатить налог на акции компании по производству стали. Позднее Нетаниягу и Миликовски вместе продали эти акции. Одним из главных клиентов компании был концерн Thyssenkrupp. Обращение Нетаниягу в комиссию привлекло внимание сотрудников ведомства государственного контролера в тот момент, когда они готовили ответ на просьбу премьер-министра предоставить ему возможность получать пожертвования от Натани Миликовски на оплату расходов, связанных с юридической защитой.

Из окружения премьер-министра в ответ на эту публикацию заявили, что это "фейк-ньюз. В 2010 году, после того, как был избран на пост премьер-министра, Биньямин Нетаниягу продал акции компании, которой владеет его двоюродный брат. Это было сделано с разрешения властей. С тех пор Нетаниягу не имеет никакого отношения к компании и не знает, связана она или нет с Thyssenkrupp. Левые знают, что у них нет возможности победить Нетаниягу на избирательных участках и поэтому прибегают к любому, даже самому безумному способу, чтобы свалить правых и "Ликуд".

Еще в октябре в СМИ попала информация о том, что предприниматель Мики Ганор намерен отказаться от соглашения, в рамках которого он должен выступить в качестве государственного свидетеля по делу 3000. В это же время Ганор отказался от услуг адвоката Илана Софера и нанял новых защитников. Однако, согласно источникам в окружении госсвидетеля, Ганор был недоволен условиями соглашения с прокуратурой и поэтому хотел его отменить.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 марта 2018 г.
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