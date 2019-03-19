Безопасность, борьба с террором и готовность Израиля к войне. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Безопасность, борьба с террором и готовность к войне".

В опросе, который проводился в течение одних суток, 18-19 марта, приняли участие 1.656 респондентов (1.386 из них ответили на все 23 вопроса).

Опрос был предназначен для граждан Израиля, имеющих право голоса на предстоящих выборах в Кнессет, более 98% участников опроса соответствовали этому критерию.

ИТОГИ ОПРОСА

Подавляющее большинство опрошенных, более 76%, чувствуют себя в безопасности, находясь в Израиле (в пределах "зеленой черты"). Только 20% заявляют обратное.

32% сказали, что всегда или как правило чувствуют себя за границей в большей безопасности, чем в Израиле. 24% заявили, что испытывали такое чувство, но редко. 33% говорят, что никогда не ощущали подобного.

Больше половины респондентов, почти 51%, никогда не бывали в Иудее, Самарии и Биньямине. 27% изредка (раз в несколько лет) посещают эти районы. 10% бывают в этих районах регулярно (несколько раз в год). 5% бывают в этих районах часто (не реже, чем раз в месяц, или даже еженедельно). 6% находятся в этих районах ежедневно (видимо, живут и/или работают).

На вопрос "Ощущаете ли вы себя в безопасности, находясь в Иудее, Самарии, Биньямине (за пределами "зеленой черты")?" только 3% однозначно ответили: "Да". 16,5% выбрали ответ: "Скорее да, чем нет". 16% ответили: "Скорее нет, чем да". 11%: "Однозначно, нет". Таким образом, среди тех, кто бывает в этих районах, ощущение небезопасности в некоторой степени превалирует.

Большинство респондентов, свыше 61%, никогда не бывали в "отеф Аза" (в районах, расположенных неподалеку от границы сектора Газы, до 10 км от границы). 22,5% изредка бывали в этих районах (раз в несколько лет), 8% – "регулярно, не реже, чем несколько раз в год", только 4% там бывают часто, менее 3% – ежедневно.

Как и в Иудее, Самарии, Биньямине, большинство из тех, кто бывает в "отеф Аза", чаще испытывают чувство небезопасности в этих районах, чем ощущают безопасность.

Читателям был задан вопрос "Чувствуете ли вы себя защищенным от ракетных обстрелов в Израиле?" Опрос показал, что защищенными от ракетных обстрелов чувствуют себя 55% наших читателей, проживающих в центре Израиля. При этом только 32% жителей юга и 35% жителей севера страны, принявших участие в опросе, чувствуют себя защищенными от ракетных обстрелов.

64% респондентов заявили, что в их квартире или доме есть бомбоубежище. У 33% такого защищенного помещения нет ни в квартире, ни в доме. Около 3% сказали, что не знают, есть ли бомбоубежище в их доме. Отметим, что в 2013 году только у 54% наших читателей в квартире или в доме было бомбоубежище, у 39% – не было.

Был задан вопрос: "Как вы считаете, справляются ли израильские силовые структуры с борьбой против арабского террора?" Самый частый вариант ответа: "Скорее да, чем нет" (47%). Далее ответы распределились так: "скорее нет, чем да" – 29%, "однозначно, нет" – 14%, "однозначно, да" – 8%.

Подавляющее большинство опрошенных, более 68%, считают, что израильская армия и спецслужбы в целом справляются с задачей сдерживания "Хизбаллы" и Ирана. Противоположного мнения придерживаются 25% респондентов.

При этом только 38% опрошенных считают, что израильская армия и спецслужбы в целом справляются с задачей сдерживания ХАМАСа. 59% считают иначе.

Абсолютное большинство читателей, свыше 79%, не верят официальной версии, согласно которой 14 марта 2019 года боевики ХАМАСа обстреляли Тель-Авив ракетами из Газы "по ошибке". Тех, кто верит такой версии, в десять раз меньше.

69% считают недостаточной реакцию Израиля на ракетный обстрел Тель-Авива 14 марта 2019 года. И только 25% считают, что ответных действий армии было достаточно.

В соцсетях широко разошлась шутка: "Террористы обстреляли Тель-Авив пятью мандатами для Нетаниягу". Читателям было предложено дать оценку этой фразе. 44% ответили: "В каждой шутке есть доля шутки". 31,5%: "Это всего лишь шутка, не имеющая отношения к действительности". 15%: "Абсолютно справедливое и вовсе не шуточное заявление".

Участникам опроса был задан вопрос: "Что необходимо сделать для обуздания террора?" (можно было выбрать любое число вариантов ответа). Самые частые варианты ответов: 1) лишать террористов гражданства Израиля (если оно у них есть) – 81%, 2) лишать семьи террористов государственных пособий – 79%, 3) ужесточить условия содержания в тюрьмах палестинских заключенных, осужденных за террор – 76%, 4) лишать террористов государственных пособий – 76%, 5) уничтожать террориста на месте преступления – 75%, 6) лишать террористов статуса постоянного жителя Израиля (если оно у них есть) – 75%, 7) возобновить практику точечной ликвидации лидеров палестинского террора – 73%, 8) пожизненное лишение права на работу в Израиле пособников террористов из ПА – 73%, 9) ввести практику исполнения смертных приговоров в отношении террористов-убийц – 70%, 10) лишать членов семей террористов гражданства Израиля (если оно у них есть) – 67%. Другие варианты набрали менее двух третей голосов.

Абсолютное большинство опрошенных, более 87%, согласны с мнением, что в ответ на ракетные обстрелы и "огненный террор" из Газы необходимо уничтожать лидеров террористических группировок.

Большинство опрошенных, 54%, не согласны с мнением, что для победы над террором необходимо заключить мирное соглашение в соответствии с принципом "два государства для двух народов". 23% согласны с этим, при условии, что "в еврейском государстве не будет арабов". Менее 11% согласны с тем, что надо заключить мирное соглашение в соответствии с принципом "два государства для двух народов".

47% респондентов верят в принципе в возможность победить террор. 35% в такую возможность не верят. 18% затрудняются с ответом на вопрос.

Участникам опроса был задан вопрос: "Кто, на ваш взгляд, был бы наилучшим министром обороны Израиля?" Наибольшее число голосов, почти 44%, набрал Авигдор Либерман – лидер партии "Наш дом Израиль", занимавший пост министра обороны в 2016-2018 годах (при том, что, по последнему опросу, за партию НДИ намерены голосовать только 28% наших читателей). Одного из лидеров нового блока "А-Ямин а-Хадаш" Нафтали Беннета хотят видеть на этом посту 7% наших читателей. Менее 6% хотят, чтобы этот пост продолжил занимать глава правительства и лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу. За кандидатуру Габи Ашкенази ("Кахоль Лаван") проголосовали 5%, за Йоава Галанта ("Ликуд") – 3%, за Бени Ганца ("Кахоль Лаван") – 2%, за Моше Яалона ("Кахоль Лаван") – 2%, за Таля Руссо ("Авода") – менее 1%. Почти 32% затруднились с выбором.

Читателям был задан вопрос: "Если бы вас поставили перед выбором – строгое соблюдение принципов демократии в государстве или строгие меры по обеспечению безопасности в государстве – что бы вы выбрали?" 76% выбрали строгие меры по обеспечению безопасности. И только 11% – строгое соблюдение принципов демократии. В 2014 году соотношение при ответе на такой же вопрос было 84%/6%.

Большинство участников опроса плохо знакомы с отчетом генерал-майора запаса Ицхака Брика о готовности ЦАХАЛа к войне или совсем не знают о содержании этого документа. При этом 49% считают, что Израиль в целом готов к войне с внешним и внутренним противником на несколько фронтов. 40% придерживаются противоположного мнения (И.Брик тоже пришел к выводу о неготовности ЦАХАЛа к войне).





