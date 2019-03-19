"Ариэльский террорист" ликвидирован

Спустя два дня после терактов на перекрестках Ариэль и Гитай-Ависар, во время операции по задержанию террорист был застрелен.

19 марта Общей службе безопасности (ШАБАК) удалось установить место нахождения "ариэльского террориста". Вечером в арабском поселке Абуэйн, к северу от Рамаллы, была начата крупномасштабная операция, в которой принимали участие ШАБАК, ЦАХАЛ и спецназ пограничной полиции.

Глава местного совета Абуэйна сообщил палестинским СМИ, что израильские военные въехали на грузовике, развозящим овощи, а следом за ним проследовал военный транспорт ЦАХАЛа.

Дом, в котором скрывался террорист, был окружен военнослужащими. Военные с помощью громкоговорителей ему предложили сдаться, но тот открыл огонь в сторону солдат.

Возле дома, в котором находился террорист, собрались местные жители, которые пытались помешать действиям военных. Солдатам пришлось применить спецсредства для разгона демонстраций.

На время проведения операции, в деревне Абуэйн было отключено электричество.

Парамедики службы скорой помощи "Красный полумесяц" сообщили, что в результате столкновений с израильскими военнослужащими были ранены 11 местных жителей. Часть из них получили огнестрельные ранения.

Около 23:00, спустя два часа после начала операции, ШАБАК сообщил, что террорист ликвидирован. Позднее эту информацию подтвердила пресс-служба ЦАХАЛа.

Палестинские СМИ называют имя "шахида", это Омар Абу Лэйла.

Напомним, что в результате теракта в Самарии был убит 19-летний Галь Кейдан – старший сержант, служивший в 334-м дивизионе 282-й бригады "Хативат а-Эш" ("Уцбат Голан") и призванный в армию из Беэр-Шевы. Он был талантливым музыкантом, вырос в семье репатриантов из СССР. Галь Кейдан был похоронен на военном кладбище в Беэр-Шеве.

Утром 18 марта в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве скончался 47-летний раввин Ахиад Этингер, житель поселения Эли, отец 12 детей. Он получил крайне тяжелые ранения в результате нападения террориста около Ариэля. Врачи около суток боролись за его жизнь. Ахиад Этингер был похоронен на кладбище поселка Эли.

На перекрестке Гитай-Ависар также был тяжело 20-летний военнослужащий Александр Дворский, репатриант из Молдовы. 19 марта врачи сообщили, что он пришел в сознание.





