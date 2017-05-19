Задержаны участники нападения на израильтянина около Шхема

В ночь на пятницу, 19 мая, военнослужащими из бригады "Шомрон" при содействии общей службы безопасности (ШАБАК) была проведена операция, в ходе которой был задержан один подозреваемый в причастности к вчерашним нападениям на израильтян в районе КПП "Хавара".

Также был конфискован автобус, на котором к "Хаваре" доставили участников беспорядков, и машина "Красного Полумесяца", из которой вышли люди, напавшие на израильтянина. Водитель этого амбуланса задержан для допроса, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Расследование обстоятельств нападения на израильтян в районе КПП "Хавара" и действий израильтянина, застрелившего одного из нападавших и ранившего другого, продолжается.

18 мая около КПП "Хавара", к югу от Шхема, из-за беспорядков, устроенных большой группой арабов в знак солидарности с с голодающими заключенными израильских тюрем, возникла автомобильная пробка, в которой застряли десятки автомобилей с израильскими номерными знаками. Многие из этих машин получили повреждения в результате каменных атак.

Один из израильтян – житель поселения Итамар, отец восьми детей – оказавшись в опасной для жизни ситуации, открыл огонь по нападавшим.

Со слов этого человека и свидетелей происшествия известно следующее: он возвращался домой из супермаркета, когда возле КПП "Хавара" начались беспорядки, в его машину бросали камни, а в какой-то момент дорогу его автомобилю перегородила машина "Красного Полумесяца", когда израильтянин вышел из автомобиля, из амбуланса выскочили люди (один из них был в бронежилете) и набросились на него. В этой ситуации израильтянин открыл огонь (судя по имеющимся данным, сначала он выстрелил в воздух, а потом открыл огонь на поражение). Позже этот израильтянин заявил, что, если бы он не предпринял мер самозащиты, его бы, скорее всего, линчевали.

В результате этого инцидента был убит 23-летний Мутаз Хусейн Хилаль Бани Шамса из деревни Бейта. Ранения получил Маджди Эштайя, фрилансер агентства Associated Press, которого доставили в больницу в Рафидии (сначала сообщалось, что он получил ранения средней тяжести, но позже было уточнено, что он был легко ранен).

В сообщении Maan говорится, что еврейский поселенец стрелял в участников "мирного марша", выражавших солидарность с голодающими заключенными израильских тюрем. В этой акции, по оценке военных, принимали участие около 200 человек. О том, что участники акции бросали камни в автомобили, в публикации Maan не было сказано.

После инцидента со стрельбой беспорядки вспыхнули с новой силой. Военным и пограничникам пришлось применять спецсредства для разгона толпы.

Сообщалось также о столкновениях израильских военных и палестинских арабов около Калькилии.

Напомним, что 17 мая около деревни Сильуад водитель автомобиля с израильскими номерами, двигавшегося по шоссе 60, открыл стрельбу из пистолета по группе палестинских арабов, закидывавших камнями проезжавшие машины. Один из камнеметателей получил ранения средней степени тяжести. Стрелявший был задержан для допроса.