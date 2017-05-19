"День гнева" по указке ХАМАС: беспорядки в Иудее, Самарии и Газе

В пятницу, 19 мая, в ряде арабских населенных пунктов в Иудее и Самарии, а также в секторе Газы прошли демонстрации солидарности с заключенными израильских тюрем, осужденными за терроризм. Накануне с призывом провести "День гнева" выступила террористическая организация ХАМАС.

В демонстрации, организованной в деревне Наби Салах, приняли участие около пятидесяти протестующих. Акция завершилась беспорядками, в результате которых пострадал боец МАГАВ. Помощь ему была оказана на месте. Еще один боец пограничной полиции был ранен в ходе беспорядков в деревне Абуд. Он был доставлен в медицинский центр "Тель а-Шомер".

В Хевроне, на площади А-Шотер, в ходе беспорядков был задержан араб, вооруженный устройством для метания камней. Он предпринял попытку нападения на израильских военнослужащих.

В секторе Газы, возле забора безопасности, десятки арабов устроили демонстрацию солидарности с заключенными израильских тюрем, осужденными за терроризм.

Четверо протестующих попытались перебраться через забор, чтобы проникнуть на израильскую территорию. Однако эта попытка была пресечена снайпером из подразделения псевдоарабов. В результате, все четверо получили ранения нижней части туловища.

Около гробницы Рахели задержаны пятеро арабов, подозреваемых в "камнеметании" в ходе сегодняшних беспорядков.

Также в течение дня на территории Иудеи и Самарии были задержаны 11 арабских демонстрантов, лица которых были закрыты платками – они швыряли камни и жгли покрышки.

Палестинская служба скорой помощи "Красный полумесяц" сообщила о более чем пятидесяти участниках беспорядков, получивших ранения и травмы.





