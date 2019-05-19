"Евровидение-2019": победили Нидерланды, Россия – третья, Израиль – 23-й

В Тель-Авиве завершился 64-й международный конкурс эстрадной песни "Евровидение". В нем принимала участие 41 страна.

В финале "Евровидения-2019" за победу боролись 26 стран, 20 из которых определились по результатам полуфиналов, прошедших 14 и 16 мая. Вместе с ними в финале участвовал Израиль, победитель прошлогоднего конкурса, проходившего в Лиссабоне, и организатор нынешнего "Евровидения", а также страны "Большой пятерки": Германия, Испания, Великобритания, Италия и Франция.

Финал конкурса состоялся вечером в субботу, 18 мая, в комплексе EXPO в "Ганей Тааруха". Все билеты на шоу были проданы. Помимо зрителей, присутствовавших в зале, тысячи людей собрались в парке Чарльз Клор, где также могли наблюдать за финальным концертом. Прямую трансляцию финала смотрели примерно 200 миллионов телезрителей из разных стран.

Шоу открылось выступлениями нескольких израильских исполнителей, одерживавших в прошлом победы на конкурсах "Евровидения". Перед зрителями выступила также знаменитая американская певица Мадонна.

Победитель конкурса был определен по результатам смешанного голосования (профессиональное жюри и телезрители).

Победу на "Евровидении-2019" одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, исполнивший композицию под названием "Arcade" и набравший 492 балла.

Второе место досталось представителю Кипра Махмуду с песней "Soldi" (465 баллов). Третье место занял россиянин Сергей Лазарев с композицией "Scream" (369 баллов). В первую пятерку вошли также Швейцария (360 баллов) и Норвегия (338 баллов).

Представитель Израиля Коби Марими, исполнивший песню Home, набрал 47 баллов и занял 23-место, опередив Германию (32 балла), Беларусь (31 балл) и Великобританию, оказавшуюся на последнем месте с 16 баллами.

В прошлом Израиль четырежды побеждал на "Евровидении": 1978 – Ицхар Коэн и "Alphabeta" с песней "А-Ба-Ни-Би", 1979 – Гали Атари и "Milk and Honey" с песней "Алилуйя", 1998 – Дана Интернешнл с песней "Дива", 2018 – Нета Барзилай с песней "Toy".