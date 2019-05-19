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В Израиле

На строительном объекте в Явне погибли четыре человека

время публикации: 10:20 | последнее обновление: 13:21 блог версия для печати фото
На месте происшествия в Явне. 19 мая 2019 года
На месте происшествия в Явне. 19 мая 2019 года

В воскресенье, 19 мая, в 10:14 поступило сообщение о падении части конструкции подъемного крана на строительном объекте на бульваре Жаботински, в районе Неот Шамир в Явне.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, констатировали смерть трех рабочих, получивших травмы в результате падения тяжелых конструкций. Эти люди к моменту прибытия медиков лежали на земле без признаков жизни.

Проводились работы по эвакуации рабочего, повисшего на тросе в верхней части крана. В спасательных работах были задействованы пожарные. Пострадавшего сумели снять и спустить на землю, где медики пытались его реанимировать, но в итоге были вынуждены констатировать его смерть.

По данным МАДА, все погибшие – молодые мужчины 20-35 лет.

Кроме того, проводились работы по спасению еще трех рабочих, занимавшихся демонтажем крана. Двое из них получили легкие травмы, угрозы жизни нет. Сообщается также, что под завалами может находиться еще один работник, сведений о его состоянии нет.

Трагедия произошла на большой строительной площадке: кран был установлен между двумя строящимися домами. Судя по имеющимся сведениям, при разборке крана, которая велась после завершения строительных работ, упали блоки противовеса и части кабины.

Кран принадлежит компании "Ави Манофим".

Расследование этого трагического происшествия поручено следователям подразделения "Пелес", созданного в конце 2018 года и специализирующегося на расследовании производственных аварий. Это подразделение приписано к отделу по борьбе с экономическими преступлениями "Лахав 433" и сотрудничает с инспекторами министерства занятости и социального обеспечения.

В рамках проводимого расследования для допросов в качестве свидетелей или подозреваемых задержаны восемь человек. Речь идет о должностных лицах, несущих ответственность за происходящее на данной стройке.

Отметим, что в том же районе 15 апреля на строительном объекте в результате поражения электрическим током погиб водитель грузового автомобиля. Мужчина получил смертельный удар током в результате соприкосновения с поврежденным кабелем подъемного крана.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 апреля 2019 г.
Водитель грузовика был убит ударом тока на стройке в Явне
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 августа 2018 г.
В Модиин-Илите на балкон, на котором находился ребенок, подъемный кран уронил бетонные блоки
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 февраля 2018 г.
На стройке в Иерусалиме рухнула стрела подъемного крана. Нет пострадавших
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 февраля 2018 г.
В Кфар-Сабе в результате обрушения подъемного крана погибла женщина
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 января 2018 г.
На стройплощадке в Рамат а-Шароне загорелся подъемный кран





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