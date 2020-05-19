Подземный комплекс у подножия Храма: новое открытие в Иерусалиме

Управление древностей и Фонд наследия Стены плача представили 19 мая новую археологическую находку, сделанную рядом со Стеной при раскопках в "Доме Штрауса", под лобби, ведущим в туннели Храмовой горы. Работы здесь возобновились около года назад в рамках обустройства входа на новый туристический маршрут.

Перед археологами предстал целый подземный комплекс, вырубленный в скале около двух тысяч лет назад – в начальный период Римского владычества, еще до разрушения Второго храма. Он находился под мозаичным полом строения Византийской эпохи, возведенного около 1400 лет назад.

Интересно, что открытие было сделано учащимися курсов предармейской подготовки, которые принимали участие в раскопках в рамках программы, инициированной Управлением древностей и призванной привлечь молодежь к изучению прошлого. Комплекс включает в себя двор и две комнаты, расположенные на разных уровнях и соединенные вырубленной в скале лестницей.

По словам археологов, это первая подобная находка, сделанная вблизи Храмовой горы. Археологи задаются вопросом, с какой целью был вырублен этот комплекс – ведь 2000 лет назад, как и сегодня, в Иерусалиме строили каменные здания, и не было никакой необходимости тратить столько усилий ради двух помещений.

"Разнообразные находки позволяют пролить свет на повседневную жизнь иерусалимцев в древности. Мы нашли керамическую утварь, десятки светильников, мерную чашу из камня, черепки сосуда, служившего для омовения рук и хранения воды, необходимой для сохранения ритуальной чистоты Иерусалима", – говорит руководитель раскопок Барак Моникендам-Гивон.

Около 1400 лет назад над ними было возведено монументальное общественное здание, пол которого украшала белая мозаика. В период владычества Аббасидов, 1250 лет назад, оно подверглось перестройке, а при Фатимидах, в XI веке, было разрушено.

"Дом Штрауса" назван в честь благотворителя Натана Штрауса, который приобрел здание в начале XX века, чтобы превратить в столовую для неимущих. В ходе раскопок 2013-2015 годов здесь была обнаружена превосходно сохранившаяся каменная надпись эпохи Второго Храма. Как отмечает доктор Моникендам-Гивон, находки показывают нам древний Иерусалим периода расцвета – место встречи народов и религий.





