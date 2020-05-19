Сильный пожар около Эльада взят под контроль, выгорела территория площадью около 15 кв. км

Утром во вторник, 19 мая, пожарная служба сообщила, что установлен контроль над сильным полевым и лесным пожаром в районе Эльада и промышленной зоны Нахшоним (около 6-й трассы, к югу от Рош а-Айна).

Объявлено, что выгорела территория площадью около 15 кв. км. Пожарные рассчитывают, что площадь пожара не увеличится. Ущерб уточняется. Сведений о пострадавших не поступало.

Для тушения пожара были задействованы восемь самолетов противопожарной эскадрильи "Эльад" и 17 пожарных команд. В тушении пожара помогали бригады Управления природных ресурсов и парков, а также добровольцы.

Распространению пламени способствовала жаркая, сухая и ветреная погода.

Проверяется версия, согласно которой этот пожар был следствием преднамеренного поджога. Один из участников тушения этого пожара сообщил редакции NEWSru.co.il, что очагов возгорания было несколько, "более трех".

С 16 мая на фоне устойчивого пустынного ветра (шарава) в Израиле установилась жаркая и сухая погода. Температура воздуха днем составляет в большинстве регионов 35-40 градусов и более. Тяжелые погодные условия привели к полевым и лесным пожарам. По данным пожарной службы, которые привел вечером 18 мая телеканал "Кан-11", после начала шарава количество пожаров увеличилось на 72%. Только за последние два дня произошло около 700 возгораний.

18 мая были зафиксированы не менее 11 сильных пожаров, четыре из которых произошли в непосредственной близости от населенных пунктов, угрожая домам израильтян. В тушении девяти - участвовали самолеты специальной авиации полиции. 10 самолетов и вертолет подразделения пожарной авиации полиции Израиля совершили более 70 вылетов, в общей сложности они находились в воздухе 55 часов. Было сброшено на очаги возгорания 210 тысяч литров воды и антипирена.

17 мая возник сильный пожар в лесу между 73-й и 75-й трассами, юго-восточнее Мигдаль а-Эмека, в Галилее. 16 мая были зафиксированы не менее 10 пожаров.

В связи с жаркой и сухой погодой пожарная служба будет находиться в состоянии повышенной готовности до конца недели.

Метеорологическое бюро Израиля сообщает, что спад жары и понижение температуры до среднесезонной ожидается только 22-23 мая.

Министерство здравоохранения на фоне жаркой и сухой погоды рекомендует избегать длительного пребывания на солнце, физической активности, не забывать пить воду и, по возможности, находиться в кондиционированных помещениях. В рекомендациях минздрава указывается, что им, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

Аномальная жара стала причиной смерти как минимум одного человека: 18 мая на улице Сигалит в Хадере в автомобиле был найден 41-летний мужчина, находившийся в бессознательном состоянии с признаками теплового удара и ожогами. Прохожие сумели открыть автомобиль и вытащить этого человека. Они вызвали скорую помощь. Но парамедикам службы "Маген Давид Адом" оставалось только констатировать смерть пострадавшего. МАДА сообщает также, что в Нетании на улице Герцля был найден 63-летний мужчина, потерявший сознание из-за теплового удара. Его доставили в больницу "Ланиадо". Состояние пострадавшего тяжелое.

17 мая в Димоне (Негев) мужчина примерно 60 лет потерял сознание из-за теплового удара, парамедики службы "Маген Давид Адом" были вынуждены констатировать его смерть. В парке в Йокнеам-Илите был обнаружен в бессознательном состоянии мужчина примерно 70 лет с признаками теплового удара, он доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе и подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения, его состояние оценивается как тяжелое.





