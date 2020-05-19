Министр здравоохранения разрешил детям и взрослым до конца недели не носить маски

В ночь на 19 мая министерство здравоохранения сообщило, что глава ведомства Юлий Эдельштейн разрешил школьникам до конца этой недели не носить маски во время занятий и на переменах.

"Необходимо серьезно относиться к защите от коронавируса. Однако жара может быть опасна сама по себе. Учитывая рекомендации профессионалов, я решил разрешить не носить маски, если вокруг нет большого скопления народа", – цитирует пресс-служба минздрава Юлия Эдельштейна.

Отметим, что в приказе, подписанном гендиректором министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Товом, указывается, что до 22 мая штрафные санкции не будут применяться не только ко школьникам без масок, но и к "безмасочным" взрослым, находящимся в общественных местах и некондиционируемых помещениях, если вокруг нет скопления людей.

С 16 мая в Израиле на фоне устойчивого пустынного ветра (шарав) установилась жаркая и сухая погода. 18 мая в большинстве регионов температура воздуха днем составляла более 40 градусов. Согласно прогнозам метеослужбы Израиля, 19-21 мая температура будет значительно выше среднесезонной. Спад жары и понижение температуры до среднесезонной ожидается только 22-23 мая.

Министерство здравоохранения на фоне жаркой и сухой погоды рекомендует избегать длительного пребывания на солнце, физической активности, не забывать пить воду и, по возможности, находиться в кондиционированных помещениях. В рекомендациях минздрава указывается, что им, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

Аномальная жара стала причиной смерти как минимум двух человек: 17 мая в Димоне (Негев) мужчина примерно 60 лет потерял сознание из-за теплового удара, парамедики службы "Маген Давид Адом" были вынуждены констатировать его смерть. В тот же день в парке в Йокнеам-Илите был обнаружен в бессознательном состоянии мужчина примерно 70 лет с признаками теплового удара, он был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе и подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения, его состояние оценивается как тяжелое. 18 мая на улице Сигалит в Хадере в автомобиле был найден 41-летний мужчина, находившийся в бессознательном состоянии с признаками теплового удара и ожогами, прохожие сумели открыть автомобиль и вытащить этого человека, они вызвали скорую помощь, но парамедикам службы "Маген Давид Адом" оставалось только констатировать смерть пострадавшего. В тот же день в Нетании на улице Герцля был найден 63-летний мужчина, потерявший сознание из-за теплового удара. Его доставили в больницу "Ланиадо". Состояние пострадавшего тяжелое.