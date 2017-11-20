Президент Израиля отклонил просьбу Эльора Азарии об амнистии

В воскресенье, 19 ноября, президент Израиля Реувен Ривлин уведомил бывшего военнослужащего Эльора Азарию о том, что он отклонил его просьбу об амнистии.

"Президент государства рассмотрел обстоятельства, совершенного вами преступления, изложенные в вашей просьбе факты, все имеющиеся материалы, а также представленные ему заключения и рекомендации, и принял решение отклонить вашу просьбу", - говорится в ответе, полученном Эльором Азарией.

Реувен Ривлин также отметил: если Эльор Азария получит еще одно послабление, это нанесет вред Армии обороны Израиля и государству Израиль.

Отметим, что об амнистии Эльора Азарии президента просил министр обороны Авигдор Либерман. Министр юстиции Айелет Шакед рекомендовала президенту амнистировать бывшего военнослужащего.

Авигдор Либерман, комментируя решение Реувена Ривлина, заявил: "Я уважаю и ценю президента Израиля, однако выражаю сожаление в связи с его решением отклонить просьбу о помиловании солдата Эльора Азарии. У президента Ривлина была возможность положить конец этой истории, которая потрясла израильское общество. Помимо той цены, которую лично заплатили солдат и его семья, я считал и продолжаю считать, что в этом исключительном случае нужно было принять во внимание общественный интерес, необходимость устранения раскола в обществе и того влияния, которое имели само событие и связанный с ним судебный процесс на солдат ЦАХАЛа и на молодежь, которая должна призваться в армию. Даже в этот час нам стоит помнить о том, что с одной стороны речь идет об отличном солдате, а с другой – о террористе, который пришел убивать".

Осудила решение президента министр культуры и спорта Мири Регев, заявив, что оно является ударом по "институту амнистии".

"Я уважаю и ценю институт президентства и президента Ривлина, - написал министр строительства, генерал-майор запаса Йоав Галант ("Кулану") в своем аккаунте в социальной сети Facebook. - Но я бы принял иное решение. Плечи одного солдата слишком узки, чтобы возлагать на них палестино-израильский конфликт".

Эльор Азария был приговорен судом к полутора годам тюремного заключения, однако 27 сентября начальник Генштаба Гади Айзенкот сократил срок заключения Азарии на четыре месяца.

24 марта 2016 года на перекрестке Джильбер в районе Тель-Румейда двое арабских террористов, вооруженных ножами, напали на военнослужащих и ранили одного из них. По нападавшим был открыт огонь на поражение: один из них (Рамзи аль-Касрауи) был убит на месте, второй (Абд аль-Фаттах аш-Шариф) был ранен. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом". После того, как раненого военнослужащего уложили в амбуланс, произошел инцидент, который стал причиной судебного разбирательства. Правозащитная организация "Бецелем" опубликовала видеозапись, на которой показано происходившее. На этом трехминутном ролике видно, как один из военнослужащих (Эльор Азария) стреляет в аш-Шарифа, лежащего на спине. Пуля попала в голову, ранение оказалось смертельным. Вскоре после этого военнослужащий, который произвел "контрольный выстрел", был задержан.

Помимо видеозаписи происшествия, распространенной организацией "Бецелем", есть и другие. На одной из них слышно, как один из медиков говорит, что у террориста есть бомба, и к нему нельзя подходить до прибытия саперов.

Отметим, что, как правило, в таких ситуациях нейтрализованных террористов раздевают, чтобы убедиться в том, что на теле нет взрывных устройств и под одеждой не спрятано оружие. Командир бригады, в которой служит Азария, сделал выговор командиру роты и двум командирам отделений за то, что они не обеспечили своевременный досмотр нейтрализованного террориста.





