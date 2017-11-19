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В Израиле

Предложение США: Палестинское государство без разрушения поселений и раздела Иерусалима

время публикации: 07:52 | последнее обновление: 08:44 блог версия для печати фото
Махмуд Аббас и Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп
Предложение США: Палестинское государство без разрушения поселений и раздела Иерусалима

Вечером в субботу, 18 ноября, служба новостей телеканалов "Кешет" и "Решет" сообщила некоторые подробности проекта урегулирования конфликта между Израилем и ПНА, который формирует администрация президента США.

Согласно опубликованной информации, речь идет о предложении, базирующемся на принципе двух государств, однако оно кардинально отличается от всех ранее выдвигавшихся. Предложение США предусматривает создание независимого Палестинского государства и инвестиции сотен миллионов долларов в экономическое развитие этого государства. В соответствии с этим предложением, арабские страны окажут новому государству поддержку в различных областях.

В то же время, предложение США не предусматривает разрушения еврейских поселений в Иудее и Самарии. Израиль сохранит присутствие в Иорданской долине, а Иерусалим останется объединенным и будет признан столицей Израиля.

США предлагают, чтобы это предложение осуществлялось на основе регионального соглашения, и основная роль отведена Саудовской Аравии.

Из опубликованных сведений неясно, где именно пройдет граница между двумя государствами, а также – какое решение проблемы беженцев предлагают США.

Из канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу передали: "Ответ главы правительства будет зависеть от деталей американской инициативы, и в первую очередь от того, в какой степени она удовлетворит оборонные и национальные потребности Израиля".

Глава фракции "Сионистский лагерь" Йоэль Хасон заявил: "Не может не радовать, что тема дипломатического процесса возвращается на повестку дня по инициативе президента США, однако крайне сомнительно, что у Нетаниягу хватит политического мужества, чтобы решиться на необходимые шаги и сделать их вместе с президентом Трампом".

Депутаты от правых партий подвергли это предложение крайне резкой критике. Министр сельского хозяйства Ури Ариэль заявил: "Блок "Ихуд леуми" не намерен быть частью правительства, которое готово признать Палестинское государство".

Министр просвещения и глава блока "Байт Иегуди" Нафтали Беннет отказался как бы то ни было комментировать эту информацию.

Депутаты Йоав Киш ("Ликуд") и Бецалель Смотрич ("Байт Иегуди"), возглавляющие лобби в поддержку Эрец Исраэль, опубликовали совместное заявление: "Мы ни при каких обстоятельствах не согласимся на создание Палестинского государства или на передачу дополнительной территории Палестинской автономии. Политическая платформа в духе Осло-3 столкнется с крайне жестким противодействием с нашей стороны".



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