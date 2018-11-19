Дом, который разрушил ХАМАС: о судьбе ашкелонцев, лишившихся жилья

16 ноября в социальных сетях широкое распространение получил текст "Я – бомж", написанный жительницей Ашкелона Еленой Султановой, которая проживала в доме по адресу улица Жаботинского, 3, наиболее пострадавшем от ракетного обстрела из Газы вечером 12 ноября.

Елена написала об отношении властей к ней и ее соседям, а также о двух семьях, которые жили в квартирах на третьем, предпоследнем этаже дома.

Редакция NEWSru.co.il обратилась к Елене Султановой, которая рассказала нам о своей ситуации, а также любезно предоставила координаты жильцов, пострадавших в результате обстрела. Мы попытались разобраться в том, что государство и местные власти делают для людей, потерявших имущество в результате обстрелов.

Елена живет с мужем и собакой-лабрадором, из-за которой Султановы и не смогли попасть в предоставленную жильцам дома гостиницу – им предложили поместить собаку на время в приют, но они отказались и поселились у дочери. По словам Елены, на следующий день после обстрела к ней обратились представители "Мас рехуш" (отдел налогового управления, который отвечает за оценку и выплаты компенсаций жителям домов, поврежденных в результате стихийных бедствий или военных действий), чтобы Султанова, которая в прошлом была управдомом, помогла им подготовить списки жильцов.

По словам Елены, больше к ней власти не обращались. Ей не объясняли, ни в какие сроки ее семье можно будет вернуться домой, ни какая ей будет выплачена компенсация. Однако, как говорит сама женщина, ей сказали, что, когда они с мужем снимут временное жилье, они немедленно получат деньги за полгода съема. Как утверждает Султанова, представители муниципалитета с ней или ее мужем не связывались.

Всего, по данным Султановой, в доме проживали 14 семей. Две эфиопские, одна марокканская, одна арабская, а остальные – русскоязычные.

Напомним, на последнем, четвертом этаже блока, в который попала ракета, погиб 48-летний Махмуд Абу Асбэ из Хеврона. Женщина, также проживавшая на этом этаже, получила тяжелые ранения.

Руслан, Юлия и их дети Илан (9 лет) и Давид (14 лет) в момент обстрела, когда ракета попала между третьим и четвертым этажами, были в спальне. По словам Руслана, попадание произошло через пять секунд после сирены "Цева адом", предупреждавшей о ракетном обстреле. Прогремел взрыв, погас свет, Руслана оглушило взрывной волной, кричали дети, что-то загорелось. Когда осела пыль, Руслан обнаружил, что входную дверь завалило кирпичами от разбитой стены. Пока Руслан раскапывал выход, Юлия схватили документы. Руслану удалось приоткрыть дверь, они передали детей пожарным и вернулись в квартиру за собакой, которая осталась в спальне. Когда они вышли, Руслана увезли в больницу, а Юлия с детьми пошли ночевать к живущей по-соседству родственнице. Утром Руслан вернулся из больницы, и от соседей семья узнала, что жильцов разрушенного дома расселяют в местной гостинице.

Руслан, Юлия, Илан и Давид успели взять из дома только документы. Всё остальное осталось в квартире. Как и прочие семьи, проживавшие в этом доме, они сразу получили чек на 4 тысячи шекелей (это одноразовая выплата от "Сохнута", которую предоставляет "Мас рехуш"), однако в связи с тем, что имена получателей были неверно записаны, семье до сих пор не удалось обналичить чек.

Через день в квартиру, где жила семья Руслана, пришел оценщик от "Мас рехуш". По словам Руслана, оценщик оценил ущерб в полторы тысячи шекелей. "Это постираете, это в химчистку отдадите", – сказал оценщик.

В настоящий момент семья живет в гостинице, предоставленной "Мас рехуш". Сначала им говорили, что съехать нужно будет до воскресенья (18 ноября), однако потом продлили проживание в гостинице до вторника (20 ноября). В "Мас рехуш" им объяснили, что оплатят им полгода аренды съемной квартиры (до 3300 шекелей в месяц). По словам Руслана, в гостиницу несколько раз приходили социальные работники, в том числе русскоязычные. При этом, как говорит Руслан, они не знают, что будут делать, если до вторника не найдут квартиру, и не знают, что их ждет в будущем.

Алена с мужем были соседями Руслана, в момент обстрела оба они были на работе. О попадании ракеты узнали от матери Алены, которая также живет в этом доме, но в другой квартире. Она позвонила дочери и сказала, что, насколько она понимает, ракета попала в их квартиру. Алена и ее супруг бросились к дому. Здание было оцеплено, и им удалось попасть в квартиру только через несколько часов.

"Шок. Все вокруг плачут, кричат, люди полуодетые. Я пыталась понять, что нам делать дальше, но никто ничего не говорил. Потом соседи сказали, что нам предоставляют номер в гостинице. Утром пришли соцработники. Объяснили, что мы можем до воскресенья жить в гостинице, что нам предоставят завтрак. Мы начали возмущаться, и нам предоставили трехразовое питание. Стирка платная, 30-50 шекелей. Потом приходил оценщик. Поскольку мы переехали всего месяц назад и покупали все новое, у меня оставались квитанции на электротовары. Конечно, посуду, одежду и остальные вещи никто не оценил. Но сказали, что химчистку оплатят. В итоге оценил ущерб в 13 тысяч шекелей", – рассказывает Алена.

По словам женщины, после поста в Facebook Елены Султановой, которая опубликовала номера телефонов Алены и Руслана, у них не умолкает телефон – звонят люди, предлагают помощь, вещи, мебель, электротовары.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в муниципалитет города Ашкелона с просьбой объяснить, какую помощь оказывают пострадавшим местные власти и какие обязанности лежат на государства.

Координатор отдела абсорбции при муниципалитете Анетта Маринина объяснила нам, что после того, как место обстрела проверяют полиция и Управление тылом, все данные передаются в "Мас рехуш". Именно этот отдел налогового управления является посредником между пострадавшими и "Сохнутом" и выдает немедленное пособие в размере 4 тысяч шекелей на семью.

Наша редакция попыталась выяснить, как насчитывается эта сумма и варьируется ли она в зависимости от численности семьи, а также формального и фактического семейного состояния жильцов. Мы также хотели выяснить критерии оценки имущества и некоторые моменты, связанные с временным жильем пострадавших, однако не смогли добиться ответа от пресс-службы налоговой инспекции.

По словам Марининой, ответственность за расселение людей, оставшихся без крыши над головой, также лежит на "Мас рехуш". При этом, как говорит представитель муниципалитета, эта организация действительно намеревалась предоставить гостиницу только до 18 ноября, однако мэрия взяла на себя оплату гостиницы до 20 ноября. Маринина в беседе с нашей редакцией подчеркнула, что никто из пострадавших не останется на улице, все будут находиться в гостинице, пока не найдут жилье.

Маринина также объяснила, как обстоит дело с вопросом временного жилья, поскольку пока неизвестно, когда жильцы смогут вернуться в разрушенный дом. На сегодняшний день "Мас рехуш" оплачивает каждой семье полгода съема на сумму, на 20-30 процентов превышающую настоящую аренду (для квартировладельцев, которых в доме было немного, существует максимальная сумма, до которой они могут снять квартиру). При этом, по словам Марининой, если арендодатель не соглашается заключить договор на полгода, "Мас рехуш" оплатит аренду за 12 месяцев.

По словам сотрудницы муниципалитета, наутро после обстрела в гостиницу пришли социальные работники для выяснения нужд пострадавших. Также на встрече с жильцами были представители организаций, предоставляющих пострадавшим психологическую помощь, оплачиваемую "Битуах Леуми".

В беседе с нашим корреспондентом Маринина подчеркнула, что муниципалитет призывает всех пострадавших от обстрелов обращаться к социальным работникам по любым вопросам.

Наша редакция на примере дома на улице Жаботинского также попыталась разобраться в ситуации с бомбоубежищами и укрепленными помещениями в Ашкелоне.

По словам жильцов разрушенного дома, помещение на первом этаже, которое, по мнению посещавших дом во время "Нерушимой скалы" представителей Управления тылом, является бомбоубежищем, фактически таковым быть не может. Жильцы отмечают, что это сквозное помещение, вторая дверь которого выходит во двор дома, где стоят газовые баллоны. Более того, лестничная клетка, на которую рекомендуют выходить во время обстрела за неимением бомбоубежища, снабжена окном в крыше дома.

В отличие от регулярно обстреливаемого из сектора Газы Сдерота, где к каждой квартире был пристроен "мамад" (укрепленная комната), в Ашкелоне много старых домов, которые так и не были переоборудованы для защиты от обстрелов.

Согласно официальному заявлению руководства муниципалитета города Ашкелон, в ряде районов города (Шимшон, Гиват Цион, Рамат Эшколь, Мигдаль) есть свыше 5 тысяч жилых домов, строительство которых было завершено до 1980 года. В этих домах нет укрепленных помещений.

Мэрия Ашкелона обратилась в министерство финансов с просьбой выделить городу финансирование на укрепление построек.

Редакция NEWSru.co.il будет следить за судьбой жителей дома 3 на улице Жаботинского в Ашкелоне. Мы продолжим попытки получить ответы на все интересующие нас вопросы по данной теме от представителей государства и местных властей.

Материал подготовила Алла Гаврилова





