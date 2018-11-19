На пути к досрочным выборам: "Байт Иегуди" готовится к выходу из правительства

В понедельник, 19 ноября, в 10:30 министр просвещения Нафтали Беннет и министр юстиции Айелет Шакед проведут в Кнессете специальную пресс-конференцию.

Источники в партии "Байт Иегуди" заявили корреспонденту NEWSru.co.il, что если не произойдет ничего неожиданного, то министры объявят об уходе в отставку.

Сообщение о созыве специальной пресс-конференции было опубликовано после того, как стало известно об отказе премьер-министра выполнить требование "Байт Иегуди" и передать портфель министра обороны Нафтали Беннету. "Это правительство, которое называется правым, но реализует левую политику. Если на Беннета не будет возложена обязанность восстановления безопасности государства, необходимо немедленно объявить выборы. Правительство проводит левую политику: обвал фактора сдерживания в отношениях с ХАМАСом, неготовность демонтировать незаконный форпост Хан аль-Ахмар, мягкая политика в отношении террористов и членов их семей. Без передачи Беннету портфеля министра обороны для вывода страны из тяжелого кризиса доверия к оборонным структурам нет смысла в существовании правительства", – говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой "Байт Иегуди".

В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, выступая со специальным обращением, что намерен оставить за собой портфель министра обороны. "В вопросах безопасности необходимо оставить в стороне личные интересы, туда нельзя привносить политику. Я знаю, что нужно делать и как делать", – сказал глава правительства. Нетаниягу также призвал коалиционных партнеров воздержаться от развала коалиции. "Израиль находится в крайне сложной с точки зрения безопасности ситуации. В такое время не нужны выборы, а требуется ответственность, к которой я призываю всех коалиционных партнеров", – подчеркнул Нетаниягу.

Отметим, что к настоящему моменту не было опубликовано официальное сообщение о решении министров просвещения и юстиции уйти в отставку. Однако в партии отмечают, что ультиматум, выдвинутый и несколько раз повторенный Беннетом, по сути не оставляет ему выбора.

В национально-религиозной партии опровергли сообщение о том, что Беннету предложен портфель министра иностранных дел. "Такое предложение не поступало, но мы и не заинтересованы в должности министра иностранных дел", – отмечают в окружении Беннета.

В 9:30 начнется специальное заседание фракции "Байт Иегуди", в ходе которого будет принято окончательное решение о дальнейших действиях партии.

В настоящий момент неизвестно, подаст ли в отставку министр сельского хозяйства Ури Ариэль, представляющий партию "Ихуд леуми". "Если "Байт Иегуди" решит выйти из правительства, мы проголосуем по закону о роспуске Кнессета в соответствии с решением институтов партии и наших духовных лидеров", – говорится в заявлении пресс-службы "Ихуд леуми".

Накануне Ури Ариэль подверг резкой критике Нафтали Беннета за отказ официально объявить о совместном участии в выборах в Кнессет 21-го созыва. Конфликт между Беннетом и Ариэлем может привести к тому, что министр сельского хозяйства примет решение поступить не так, как поступят лидеры "Байт Иегуди".

Еще один вопрос, который остается открытым: означает ли отставка Беннета и Шакед их выход из коалиции. На фоне давления, оказываемого на них со стороны "Ликуда", а также недовольства внутри фракции тем, что ультиматум Беннета грозит развалом правого правительства, лидеры "Байт Иегуди" могут принять решение об отказе от министерских постов, но остаться в коалиции. В этом случае правительство продолжит опираться на 61 мандат. В случае выхода "Байт Иегуди" из коалиции правительство потеряет большинство, и Кнессет будет распущен.

В политической системе отмечают, что попытки предотвратить выход "Байт Иегуди" продолжаются.





