Беннет: "Мы окажем поддержку премьер-министру"

В понедельник, 19 ноября, лидер партии "Байт Иегуди", министр просвещения Нафтали Беннет выступил с заявлением по поводу кризисной политической ситуации, в которой оказался Израиль.

В частности, он заявил: "Государство Израиль находится в ситуации кризиса доверия к системе безопасности. Проблема не во врагах. Их всегда было достаточно. Проблема не возникла в последние недели. Сложная ситуация в сфере безопасности была и несколько недель назад, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу взвешивал возможность объявить досрочные выборы исходя из собственных политических интересов. Нет никакого апокалипсиса. Есть проблема. Она состоит в том, что мы перестали побеждать. Дома террористов не разрушают, Хан аль-Ахмар не эвакуируют. ХАМАС и "Хизбалла" наглеют с каждым днем. То, что Нетаниягу называет ответственностью, враги воспринимают как слабость. И самое ужасное, что мы приучили себя к мысли о том, что делать нечего".

"Корабль можно повернуть в правильном направлении. Мы для этого в политике. Мы добились того, что террористов перестали освобождать. Мы доказали делами, что можно сменить направление в академии, в юриспруденции. Для того, чтобы изменить направление в обороне, я попросил Нетаниягу возложить на меня ответственность и полномочия министра обороны. Предыдущий министр провалился и сбежал. Я не выдвигал ультиматум. Нетаниягу отказал мне. Вчера он не только отказал мне, но и пообещал изменить направление. Я говорю Нетаниягу: мы отзываем наши политические требования, мы окажем поддержку премьер-министру", – заявил Беннет.

Далее лидер "Байт Иегуди" сказал: "Мы ждем от премьер-министра выполнения обещаний. Мы не будем стоять в стороне, мы будем следить за тем, как премьер-министр выполняет свое обещание изменить курс".

В свою очередь, министр юстиции Айелет Шакед заявила: "В последние дни нас многие призывали покинуть правительство. Многие критиковали нас за то, что мы не опередили Либермана. Но на нас лежит ответственность продолжать работу по укреплению власти правого лагеря, по укреплению безопасности государства. Мы не готовы дарить ХАМАСу дополнительные подарки, как это сделал своей позорной отставкой Авигдор Либерман. Мы заплатим цену за события последних дней, но останемся верны своему принципу: интересы государства и ответственность за продвижение этих интересов важнее прочего".

На вопросы журналистов Беннет и Шакед отвечать отказались.

Источники в партии "Байт Иегуди" сообщили редакции NEWSru.co.il, что между Беннетом и Шакед были разногласия: он настаивал на уходе в отставку, в то время как министр юстиции призывала остаться в коалиции, ее мнение и давление со стороны активистов партии привели к тому, что "Байт Иегуди" остается в коалиции.





