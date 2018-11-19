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В Израиле

Стрельба в Холоне, убит мужчина

время публикации: 08:36 | последнее обновление: 09:28 блог версия для печати фото
На месте происшествия в Холоне. 19 ноября 2018 года
На месте происшествия в Холоне. 19 ноября 2018 года
На месте происшествия в Холоне. 19 ноября 2018 года
ВСЕ ФОТО

Утром в понедельник, 19 ноября, на улице Гистадрут, около перекрестка с улицей Залман Аран, в Холоне неизвестные открыли огонь по человеку в автомобиле Mazda и смертельно ранили его.

Первоначально сообщалось, что раненый в критическом состоянии. Вскоре парамедики "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщили о смерти пострадавшего, мужчины примерно 40 лет.

Полиция расследует обстоятельства вооруженного нападения. Имя погибшего пока не публикуется. О задержании подозреваемых не сообщалось.

Пресс-служба полиции заявляет, что, по всей видимости, речь идет об уголовном преступлении, а не о теракте.

Из пресс-службы МАДА сообщили также об оказании медицинской помощи нескольким детям из школы, расположенной неподалеку от места происшествия. Школьникам потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.

Рядом с местом происшествия находятся две школы. Нападение было совершено, когда дети шли на занятия. Администрации школ уведомили родителей, что никто из детей не был ранен.

По словам свидетелей, стреляли двое мотоциклистов. После нападения автомобиль врезался в дерево.

Улицы Гистадрут и Залман Аран в указанном районе перекрыты для движения транспорта.

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