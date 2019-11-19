ДНК-проверки на еврейство. О беременной прабабушке, Галахе, политике и генетике

Скандал по поводу направления раввинатскими судами репатриантов из бывшего Советского Союза на ДНК-тесты для установления еврейства разгорелся весной этого года. Тема широко обсуждалась накануне выборов в Кнессет 21-го созыва и отошла на второй план во время кампании выборов в Кнессет 22-го созыва, проходившей менее чем через полгода. Редакция NEWSru.co.il обратилась к тем, кому предлагали пройти такой тест, и помогавшим им организациям, а также к политикам и представителям раввинатских судов, по-разному оценивающим подобную практику, чтобы разобраться в сути проблемы.

Материал подготовила Алла Гаврилова.

Олег и Ливнат. История одной свадьбы

Олег репатриировался в Израиль из Украины в 1992 году, в пятилетнем возрасте, с мамой, тетей и бабушкой. Прабабушка Олега, Ида, приехала в Израиль еще в 70-е. Он окончил школу, десять лет отслужил в ЦАХАЛе, демобилизовался, познакомился с Ливнат – уроженкой страны из семьи иранских евреев.

В 2018 году Олег и Ливнат решили пожениться. Как рассказал Олег редакции NEWSru.co.il, он слышал о трудностях, которые могут ожидать в раввинате выходцев из стран бывшего СССР, но молодые люди мечтали о традиционной свадьбе, в том числе ради своих семей.

Свадьба была назначена на август 2018 года. Олег и Ливнат заказали зал и всё необходимое и, за четыре месяца до назначенной даты, как полагается, пришли в раввинат в Явне, по месту жительства.

Там Олег заполнил анкету, после чего ему объяснили, что он должен собрать все документы и прийти с мамой и бабушкой к "специалисту по проверкам на еврейство". У бабушки Олега к тому времени была уже диагностирована болезнь Альцгеймера, поэтому молодой человек пришел к проверяющему с мамой. Во время беседы проверяющий спросил, почему принесенные Олегом свидетельства о рождении его мамы, тети и бабушки не являются оригиналами, и мать Олега объяснила, что когда она была маленькая, их семья жила в деревянном доме. Большая часть документов сгорела при пожаре – в том числе свидетельства о рождении, и им были выданы копии.

Проверяющий объяснил, что в связи с этим Олегу следует обратиться в организацию "Шорашим", чтобы те помогли им доказать подлинность документов. В "Шорашим", по словам Олега, приняли документы и сказали, что он получит вызов в раввинский суд.

Шло время. До назначенной даты свадьбы оставалось уже два месяца, и Олег снова обратился в "Шорашим". Выяснилось, что слушание в раввинском суде было уже назначено и передано – правда, не Олегу, а в "Шорашим".

Через неделю Олег с мамой пришли в раввинский суд в Ашдоде, где, наконец, услышали, что именно вызвало сомнение в еврействе Олега.

Как рассказывает Олег, его прабабушка в начале войны была эвакуирована в Узбекистан, а сразу после войны вернулась домой, в Симферополь, где и родилась ее дочь, бабушка Олега.

Вопрос раввинов состоял в следующем: "Как ваша прабабушка, будучи беременной, могла вернуться из Узбекистана в Симферополь?" Оказалось, что, по мнению раввинского суда, беременной женщине такой путь было одолеть невозможно, следовательно, бабушка Олега не является родной дочерью своей матери, а была удочерена.

"Трое судей раввинского суда совершенно серьезно попросили меня описать, как беременная женщина преодолела путь из точки А в точку Б. По мнению раввинов, возвращение из эвакуации домой было тогда совершенно необязательной процедурой, которую не стала бы проходить моя беременная пробабка", – рассказывает Олег.

Итак, Олегу было предложено доказать обратное. Например, с помощью анализа ДНК, проверить, действительно ли его бабушка состоит в кровном родстве с его прабабушкой.

Прабабушка Ида умерла за 15 лет до описываемых событий, однако раввинский суд это не смутило, и Олегу было предложено найти родственников Иды, но поскольку вся родня Иды была уничтожена во время Холокоста, а Олег эксгумировать прабабку не собирался, на этом все возможные варианты доказательства еврейства были исчерпаны, и Олег получил официальное уведомление о том, что ему нельзя жениться через раввинат ("меукав нисуин").

При этом "меукав нисуин" стал не только Олег – "меукавей нисуин" стала вся его родня по материнской линии – мать, тетя и ее четверо детей, двоюродные братья Олега (документ о соответствующем решении районного раввинского суда Ашдода находится в распоряжении редакции NEWSru.co.il).

Тем временем Ливнат, невеста Олега, нашла в интернете ссылку на организацию "Итим" (״עתים״) – амуту, предоставляющую бесплатную помощь (в том числе юридическую) для израильтян, у которых возникают сложности с вопросами, находящимися в ведении религиозных институтов.

Олег и Ливнат обратились в "Итим" за помощью, и адвокаты организации, подав апелляцию на вердикт раввинского суда, добились в Верховном раввинском суде отмены решения о том, что Олег и его семья являются "меукавей нисуим". Вердикт по этому вопросу был вынесен в июле 2019 года – более чем через год после первого обращения пары в раввинат. Излишне говорить, что к этому времени молодые люди уже были женаты. Как и было запланировано, их свадьба состоялась в августе 2018 года. Хупу проводил раввин, не сотрудничающий с раввинатом, а после свадьбы Олег и Ливнат официально расписались в Грузии.

Такие истории в последние годы происходят все чаще и чаще. По данным за период от 2010 по 2017 год, опубликованным на сайте Кнессета, если в 2010 году раввинские суды назначили четыре тысячи проверок на еврейство, то в 2015 году таких проверок было проведено 4.733. Однако после 2015 года число проверок на еврейство пошло на спад. По данным, полученным редакцией NEWSru.co.il от организации "Итим", это может быть связано с сокращением числа обращений в раввинат от репатриантов из стран бывшего СССР.

При этом, по данным "Итим", несколько десятков человек в год получают направление на генетическую проверку.

За последний год в "Итим" обратились около 20 человек, направленных раввинским судом на проверки ДНК. В тех случаях, когда люди, по тем или иным причинам, отказываются проходить проверку (как в случае Олега), ответ раввинского суда всегда оказывается отрицательным.

"Еврейский ген"

Помимо анализов ДНК, проверяющих родство с человеком, еврейство которого раввинат не подвергает сомнению, раввинский суд может предложить сделать еще одну проверку ДНК – на так называемый "еврейский ген".

Речь идет о митохондриальной генетической проверке. Для выявления принадлежности к еврейскому этносу материал митохондриальной ДНК сравнивается с базами данных ДНК, характерными для разных этносов.

Идея о генетической проверке на еврейство появилась благодаря исследованиям, которые проводили в начале 2000-х израильские ученые из Техниона Карл Скорецкий и Дорон Бахар, обнаружившие генетические маркеры, позволяющие отнести человека к определенной общине. Исследовав ДНК представителей разных еврейских общин, ученые пришли к выводу, что с помощью митохондриальной ДНК можно отнести примерно половину ашкеназских евреев к всего нескольким проматерям, которые жили около 1200 лет назад. То есть, по мнению этих исследователей, существуют генетические маркеры, наличие которых совершенно определенно указывает на то, что проверяемый является евреем.

Не углубляясь в этические вопросы, возникающих в связи с идеей об определении национальной принадлежности по генетическому анализу, напомним, что галахическое определение еврейства, принятое в Израиле, определяет еврейство как религиозную, а не как национальную принадлежность. Женщина, прошедшая гиюр, считается еврейкой, как считаются евреями ее потомки, однако в их генофонде может не быть соответствующих генетических маркеров.

Помимо этических, исторических и религиозных вопросов, которые вызывают теории о возможности определения еврейства с помощью митохондриальной ДНК, научная составляющая данной теории также вызывает сомнения.

Так, генетические маркеры, которые Скорецкий и Бахар определили как признак еврейского происхождения, присутствуют в митохондриальной ДНК и других ближневосточных народов – например, у друзов и киприотов; ДНК проходит различные мутации; существуют многочисленные исследования, обнаружившие у ашкеназских евреев митохондриальную ДНК, не связанную с Ближним Востоком (по мнению исследователей, это связано с тем, что евреи в галуте брали в жены местных женщин, которые проходили гиюр).

Тем не менее, главные раввины Израиля Давид Лау и Ицхак Йосеф поддерживают идею генетических анализов в качестве проверки на еврейство.

В частности, раввин Лау так комментирует данный вопрос: "Речь идет об уникальных маркерах митохондриальной ДНК, которые свойственны почти только евреям и крайне редко встречаются у тех, кто не являются евреями. Поэтому можно твердо сказать, что те, у кого обнаружены данные маркеры, являются евреями, а те неевреи, у которых были обнаружены данные маркеры, на самом деле являются евреями, потерявшими свою идентичность".

Это утверждение рав Лау делает в своем комментарии к книге "Проверки на еврейство в свете генетических исследований" Зеэва Литке и Исраэля Баренбаума – отцов-основателей применения генетики в данном вопросе.

Именно раввин Исраэль Баренбаум, даян раввинского суда в Москве, уже около пяти лет активно применяет анализ ДНК для доказательства еврейства в России.

Однако и Баренбаум, и Лау подчеркивают, что генетическая экспертиза применяется лишь как косвенное, вспомогательное доказательство в раввинских судах и сама по себе не является достаточным доказательством еврейства.

От проверки на отцовство к проверке на еврейство

Порядок генетических экспертиз, защита личных данных и использование результатов генетических проверок в судебных инстанциях определены в Законе о генетической информации, принятом в 2000 году. Изначально в законопроекте речь шла об обычных, а не раввинских судах, однако в ходе обсуждения законопроекта было внесено предложение дать полномочия раввинским судам назначать генетические экспертизы в случаях сомнения в отцовстве (пункт 28-алеф Закона о генетической информации).

Отметим, что данный закон не дает полномочия раввинским судам назначать генетические экспертизы, не связанные с проверкой на семейные связи. То есть, раввинский суд не уполномочен законом назначать митохондриальные генетические проверки.

Генетическую экспертизу можно пройти либо в частных лабораториях за свой счет, либо в больнице за счет государства, однако в последнем случае требуется назначение обычного или раввинского суда. Раввинский суд дает такие направления крайне неохотно, зачастую довольствуясь "рекомендацией" пройти проверку (как было в случае Олега).

НДИ против раввинских судов

О том, что раввинские суды в процессе проверки на еврейство применяют генетическую экспертизу, стало широко известно в феврале 2019 года, в частности, благодаря деятельности "Итим".

В марте, за месяц до выборов в Кнессет 21-го созыва, после ряда публикаций в СМИ и заявления раввина Давида Лау о том, что раввинские суды действительно назначают проверки ДНК, партия "Наш дом Израиль" начала активную общественную кампанию против такой практики.

В НДИ подчеркивали, что такие проверки назначаются в основном выходцам из стран бывшего СССР (в "Итим" объясняют, что проверкам на еврейство иногда подвергаются и репатрианты из других стран, но с советскими корнями – например, американские евреи, родители которых уехали в США из СССР).

В начале апреля этого года партия НДИ и ее лидер Авигдор Либерман, а также ряд репатриантов, прошедших слушания в раввинском суде, подали иск в Высший суд справедливости (БАГАЦ) против главных раввинов Израиля, Высшего раввинатского суда, Совета главного раввината и руководства раввинатских судов с требованием запретить использование генетических тестов для подтверждения еврейства уже находящихся в Израиле репатриантов.

Депутат от НДИ Юлия Малиновская, которая уже несколько лет занимается в Кнессете вопросами религии и государства, объяснила редакции NEWSru.co.il, что в иске НДИ, в частности, указывается на отсутствие какой-либо процедуры в рамках проверки на еврейство. Как объясняет Малиновская, судьи раввинских судов назначают проверки, в частности, генетические, не только не предъявив на это оснований и не имея на ряд проверок соответствующих полномочий, но и не раскрывая критерии, по которым принимаются те или иные решения (например, неизвестно, какие статистические данные считаются раввинским судом приемлемыми при получении результатов ДНК).

Кроме того, по мнению истцов, незаконным является распространение выводов раввинских судов о еврействе лица, подлежащего проверке, на людей, в суд не обращавшихся (напомним, в описанном выше случае Олега права на брак в раввинате были лишены также его двоюродные братья).

В иске указывается на дискриминацию, которой подвергаются выходцы из стран бывшего СССР по сравнению с другими гражданами Израиля.

Только почти через полгода после подачи иска и после требования БАГАЦа, за день до выборов в Кнессет 22-го созыва, государственная прокуратура предоставила Высшему суду справедливости свой ответ на иск НДИ, поддержав позицию главного раввината и раввинатских судов, требующих проводить генетические проверки для признания еврейства. Представители прокуратуры заявили, что речь идет об единичных случаях, и проверки ДНК проводятся только с согласия человека.

На момент публикации БАГАЦ не вынес решение по данному вопросу.

Комментарий раввинатских судов

Пресс-служба раввинатских судов на запрос редакции NEWSru.co.il дала следующий ответ: "Мы не комментируем эту тему. Раввинатские суды принимают решения исключительно на основании Галахи".





